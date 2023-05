Doppelpack von Selke Eiskalte Kölner entführen Punkte aus Leverkusen Stand: 05.05.2023 22:28 Uhr

Der 1. FC Köln hat das rheinische Derby bei Bayer Leverkusen für sich entschieden. Leverkusen betrieb viel Aufwand, doch der FC nutzte effizient seine raren Chancen.

Köln gewann am Freitagabend mit 2:1 (2:1) und kann als Tabellenzehnter mit 38 Punkten nur noch theoretisch in die Abstiegsregion rutschen.

Leverkusen als Tabellensechster erlitt dagegen im Rennen um einen Europapokal-Platz einen Rückschlag. Zudem riss mit der Niederlage auch Leverkusens Serie, bei der das Team zuvor in 14 Pflichtspielen ungeschlagen geblieben war.

Kölns Trainer Steffen Baumgart änderte seine Startelf nach dem 0:1 gegen den SC Freiburg auf einer Position: Thielmann ersetzte den gelbgesperrten Martel. Bei Leverkusen standen nach dem 0:0 bei Union Berlin Nadiem Amiri und Amine Adli für Odilon Kossounou und Adam Hlozek von Beginn an auf dem Platz.

Selke schlägt doppelt für effiziente Kölner zu

Leverkusen begann druckvoll und lief Köln hoch an, wirklich gefährlich wurde es für die Gäste zunächst aber nicht. Der FC nutzte dagegen seine erste Möglichkeit zur Führung. Florian Kainz schlug von der rechten Seite eine gefühlvolle Flanke auf Davie Selke (14.), der sich im Strafraum von Bayers Innenverteidiger Jonathan Tah gelöst hatte und Leverkusens Keeper Lukas Hradecky mit einem präzisen Kopfball keine Chance ließ.

Bayer benötigte einige Minuten, um sich zu fangen, drängte dann aber mit hoher Geschwindigkeit immer wieder vor das gegnerische Tor. Nach einem Ballverlust von Kölns Jan Thielmann auf der linken Außenbahn kombinierte sich Leverkusen nach vorne. Der pfeilschnelle Moussa Diaby nahm auf der linken Seite Tempo auf und passte im Strafraum quer zu Amine Adli (28.), der trocken ins linke Eck zum 1:1 traf.

Leverkusen trat nun selbstbewusster auf und ließ die Kölner viel laufen, es sprangen aber keine klaren Tochancen dabei heraus. Dann schlugen die Gäste erneut eiskalt zu. Thielmann erlief einen langen Ball von Benno Schmitz und flankte scharf in die Mitte, wo wieder Selke (36.) einlief und den Ball aus etwa zehn Metern unter die Latte setzte.

Köln verteidigt Führung leidenschaftlich

In der zweiten Hälfte hatte der FC die erste Gelegenheit, Kapitän Jonas Hector (52.) scheiterte mit einem Volleyschuss von der Strafraumkante an Hradecky. Generell war Köln nun präsenter. Leverkusens Coach Xabi Alonso reagierte auf den harmlosen Start seines Team in Hälfte zwei und brachte Hlozek und den wieder genesenen Weltmeister Exequiel Palacios für Amiri und Mitchel Bakker (57.).

Doch auch mit frischem Personal fiel Leverkusen gegen diszipliniert verteidigende Kölner nun nicht mehr viel ein. Mit zunehmender Spielzeit nahm die Härte im Spiel zu, es kam öfter zu "Rudelbildungen" zwischen den Spielern. Der FC hatte in der 84. Minute eine aussichtsreiche Konterchance In Überzahl, spielte den Angriff jedoch nicht sauber genug aus.

Kurz vor Abpfiff tauchte Kölns Kingsley Schindler (90.) noch einmal frei vor Radecky auf, konnte den Bayer-Torwart mit einem zu zentralen Schuss aber nicht überwinden.

Leverkusen unter der Woche in Rom gefordert

Bevor es in der Liga weitergeht, muss die Werkself im Halbfinale der Europa League in Rom bestehen (Donnerstag, 11.05.2023 um 21.00 Uhr). Damit Leverkusen ausgeruht in das Halbfinale gehen kann, war die Partie gegen Köln von Sonntag auf Freitag vorverlegt worden.

Am 32. Spieltag geht es für die Leverkusener dann in Stuttgart weiter (Sonntag, 14.05.2023 um 15.30 Uhr). Der 1. FC Köln empfängt zwei Tage zuvor Hertha BSC (20.30 Uhr).