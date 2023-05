Dramatisches Freitagsspiel Lastminute-Sieg: Schalke landet Bigpoint in Mainz Stand: 05.05.2023 22:34 Uhr

Schalke 04 hat mit einem Treffer nach 102 Minuten einen guten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. "Königsblau" siegte wieder auswärts - diesmal in Mainz und ist vorerst Tabellen-14. Die Knappen bezwangen am Freitagabend (05.05.23) die O5er mit 3:2 (1:0).

Marius Bülter erzielte für die selbstbewusst aufspielenden Schalker den Führungstreffer (26.), nach der Pause "knipste" Leandro Barreiro nach einer Ecke (53.) und stellte den Ausgleich für die Gastgeber her. Als Mainz im zweiten Spielabschnitt Druck aufbaute, warf sich S04 dazwischen und brachte sich mit einem sehenswerten Spielzug erneut in Front - Tom Krauß schloss ab (60.). Ein Freistoßtreffer von Aarón Martín brachte die Gastgeber zurück. Den Schlusspunkt setzte Marius Bülter mit einem verwandelten Foulelfmeter (90. + 12). Die Schalker rückten vor auf Platz 14.

Schalke begann selbstbewusst, Tormöglichkeiten blieben jedoch Mangelware. Karim Onisiwo prüfte Alexander Schwolow bei einer der wenigen Mainzer Chancen. Doch dann schlug Schalke zu: Nach einem Ballverlust von Ludovic Ajorque im Mittelfeld passte Rodrigo Zalazar den Ball zu Bülter, der mit links aus rund zehn Metern lang und flach ins rechte Eck vollstreckte.

Svensson stellt in der Pause um

Bop Svensson reagierte auf die Schalker Stärke im ersten Spielabschnitt und brachte Nachwuchsspieler Nelson Weiper für den angeschlagenen Danny da Costa. Außerdem stellte der Coach die Abwehr um und ließ nun mit einer Viererkette spielen. Der Druck auf die Schalker Hintermannschaft erhöhte sich sofort - und gipfelte im Ausgleich durch Barreiro: Andreas Hanche-Olsen verlängerte eine Ecke von der linken Seite an den rechten Pfosten. Dort lauerte Barreiro und drückte den Ball aus kürzester Distanz über die Linie.

Mainz machte auf - und das spielte Schalke in die Karten. Ajorque hatte auf der Gegenseite gerade noch über die Latte geköpft, als Kenan Karaman nach einem Einwurf sich stark über rechts nach vorne arbeitete und dann das perfekte Auge hatte - für Krauß, der mitgelaufen war. Perfektes Zuspiel, perfekter Abschluss.

Kämpferisch und spielerisch ansehnliche Partie

Beide Teams hielten die Partie kämpferisch und spielerisch auf gutem Niveau. Wieder reagierte Svensson und brachte frische Kräfte in die Partie. Wieder mit Wirkung: Denn schnell folgte ein Freistoß, 20 Meter vor dem Schalker Kasten. Aarón Martín legte sich den Ball zurecht und zirkelte den Ball passgenau in den linken Knick.

Schalke gab nicht auf - der starke Robin Zentner parierte einen Schuss von Tim Skarke (80.). Einen gespitzelten Ball von Bülter. Und nochmal gegen Danny Latza (90. +1). Dann verwandelte Marius Bülter den entscheidenden Elfmeter cool unten rechts.

Schalke zu Gast beim Rekordmeister

Am kommenden Wochenende spielt der FC Schalke 04 in München um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg (Samstag, 13.05.2023 um 15.30 Uhr). Mainz ist zur gleichen Zeit in Frankfurt gefordert.