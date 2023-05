Vorlage im Titelrennen Bayern beißt sich bei hartnäckigen Bremern durch Stand: 06.05.2023 21:14 Uhr

Der Kampf um die deutsche Meisterschaft bleibt in der Fußball-Bundesliga ein zähes Ringen. Am 32. Spieltag kam Bayern München bei Werder Bremen am Samstag (06.05.2023) zu einem dünnen 2:1 (0:0)-Arbeitssieg.

Serge Gnabry (62.) machte wie in der Vorwoche beim 2:0 gegen Hertha BSC den Türöffner. Der eingewechselte Leroy Sané (73.) sorgte für die Vorentscheidung. Niklas Schmidts (86.) Kracher in den Winkel zum 1:2 kam zu spät. Damit baute der Rekordmeister (65 Punkte) zumindest vorläufig seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund (61) auf vier Punkte auf. Der BVB empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) den VfL Wolfsburg (mit Audiostream im Livecenter von sportschau.de).

Bremen holte zwar aus den jüngsten neun Spielen nur einen Sieg, hat aber drei Spieltage vor Schluss als Zwölfter mit 35 Punkten noch ein Polster von sieben Zählern auf die Abstiegsränge.

Bremens Torwart Pavlenka rettete gegen Pavard

Die Gäste aus München, wie zuletzt ohne Thomas Müller in der Startelf, begannen die Partie mit totaler Dominanz. Der Tabellenführer attackierte früh, spielte schnell nach vorn. Die ersten 20 Minuten kam Bremen kaum aus der eigenen Hälfte, musste in und um den Strafraum eine Menge wegkämpfen, grätschen und köpfen. Bayern hatte in dieser Phase deutlich über 60 Prozent Ballbesitz, aber am Ende nur eine richtig gute Chance.

Nach einem Freistoß kam Benjamin Pavard im Strafraum zum Kopfball, doch Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka wehrte stark ab (22.). Bremen strampelte sich erst nach knapp einer halben Stunde frei und hatte mit mehr Mut dann auch direkt gute Möglichkeiten. Mitchell Weiser verpasste eine Bittencourt-Hereingabe im Strafraum knapp (34.). Wenig später setzte Pascal Groß aus dem Mittelfeld zu einem Solo an, ging an drei Münchenern vorbei und schoss dann aus 14 Metern knapp über das Bayern-Tor (35.).

Diese Phase gab den Bremern das nötige Selbstvertrauen, um die Partie bis zum Pausenpfiff völlig offen zu halten. So stand es zur Halbzeit zwar nach Torschüssen 5:3 und nach Ecken 8:0 für Bayern München - aber auf der Anzeigetafel stand nicht zu Unrecht ein 0:0.

Bremen mutig, aber Serge Gnabry trifft für München

Die erste Szene in Durchgang zwei gehörte den Gastgebern. Nach einem Vorstoß über seine rechte Seite legte Weiser zurück Richtung Elfmeterpunkt. Den Schussversuch von Marvin Dukcksch konnte Bayerns Abwehr aber noch blocken (48.). Es entwickelte sich ein offenes Spiel. München fehlte nach vorne weiter die letzte Präzision. Sadio Mané verpasste nach Gnabry-Zuspiel aus kurzer Entfernung die Führung (56.).

Schließlich war es wie schon in der Vorwoche Gnabry, der die Münchener in die Spur brachte. Nach einer Flanke von außen sprang Jamal Musiala im Strafraum der Ball vom Fuß - aber genau zu Gnabry, der aus vier Metern zum 1:0 einschoss. "So ein Tor in so einem Spiel ist natürlich ärgerlich", sagte Bremens Verteidiger Niklas Stark im Sportschau-Gespräch.

Traumtor von Niklas Schmidt sorgt für Spannung

Das Münchener Spiel wurde daraufhin sicherer und zielstrebiger. Nach einem schnelle Spielzug durchs Mittelfeld erhöhte Sané auf feinen Pass von Noussair Mazraoui mit einem Schrägschuss von rechts ins lange Eck auf 2:0.

Schmidts Traumtor aus 22 Metern in den rechten Winkel zum 1:2 sorgte zwar noch einmal für eine spannende Schlussphase. An Münchens Erfolg änderte es aber nichts mehr. Der FC Bayern hat damit seit 2008 in 27 Duellen mit Bremen nicht mehr verloren. So eine eine Serie zwischen zwei Teams gab es bisher nicht in der Bundesliga-Geschichte.

Bayern gegen Schalke, Bremen in Leipzig

Am kommenden Spieltag wartet der nächste kampfstarke Gegner auf den FC Bayern. Schalke 04, das zuletzt mit dem 3:2 beim 1. FSV Mainz 05 ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet hatte, ist am 32. Spieltag zu Gast in der Münchener Arena (Samstag, 13.05.2023 um 15.30 Uhr). Bremen könnte am Sonntag (17.30 Uhr) dann bei RB Leipzig einem weiteren Top-Team Kopfschmerzen bereiten.