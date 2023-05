Felix Zwayer heißt der Mann an der Pfeife, Dr. Felix Brych sitzt im Kölner Keller. Bei Schauerregen ist es in der BayArena angerichtet!

Bei den Hausherren ist Amiri nach Gelbsperre wieder dabei und spielt statt Kossounou, der auf der Bank Platz nimmt. Tapsoba wird wohl in die Abwehrkette rücken. In der Offensivabteilung spielt Adli wieder von Beginn an und verdrängt Hložek auf die Bank.

Im Vergleich zum 0:1 gegen Freiburg tauscht Gästetrainer Steffen Baumgart einmal. Für den gelbgesperrten Eric Martel rückt Jan Thielmann in die Startformation und feiert nach seiner Muskelverletzung sein Startelf-Comeback. Thielmann wird wohl auf seiner angestammten Rechtsaußen-Position spielen, Ljubicic rückt an Martels Stelle auf die Doppelsechs.

Das Hinspiel hat übrigens Leverkusen (2:1 in Köln) gewonnen. Damit ist aus Effzeh-Sicht in allen der drei rheinländischen Derbys der jeweilige Rivale amtierender Derbysieger. Gegen Düsseldorf (zuletzt 2019/20) und Gladbach gab es zuletzt jeweils ein Unentschieden, davor aber einen Fortuna- bzw. Borussia-Sieg. Die letzten Derbysiege gab es für die Domstädter vor etwas mehr als einem Jahr: In Gladbach gewann der Effzeh mit 3:1, einen Monat zuvor in Leverkusen mit 1:0. Es wäre also wieder Zeit für drei Punkte in einem Derby.

Bei den Kölnern ist die Endphase der Saison nicht mehr so spannend wie beim rheinländischen Kontrahenten. Nachdem der Effzeh von den letzten fünf Partien nur eine verlor, sollte das Polster von sieben Punkten auf die Abstiegsränge bei vier noch zu spielenden Partien wohl ausreichend sein. Die einzige Niederlage im April gab es jedoch letzte Woche – ein 0:1 gegen Freiburg. Die beiden Siege gab es auswärts, jeweils ein 3:1 in Augsburg und bei Hoffenheim.

Damit sorgte der Trainer auch für ein wenig Ruhe im spannenden Saisonendspurt. Denn das sechstplatzierte Leverkusen befindet sich mitten im Kampf um die Europapokalplätze. Champions-League-Platz vier ist wohl in zu großer Ferne, RB Leipzig auf dem fünften Rang ist sechs Punkte entfernt. Der aktuelle Tabellenplatz sechs soll verteidigt werden und berechtigt für die Europa League oder für die Conference League – je nachdem ob Leipzig oder Frankfurt das Pokalfinale gewinnt. Und Bayer hat ja selbst noch die Chance, sich über einen Europa-League-Triumph gar für die Champions League zu qualifizieren – wie die Frankfurter Eintracht letztes Jahr.

Und damit zum Sportlichen: Die Werkself hat in diesem Derby die Favoritenrolle inne, hat sie doch starke 21 Punkte in den letzten neun Ligaspielen geholt und ist 14 Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Letzteres ist die längste ungeschlagen-Serie seit 2017 unter dem damaligen Trainer Heiko Herrlich. Die Erfolgsbilanz unter Xabi Alonso hat Begehrlichkeiten aus dem Ausland geweckt, der Bayer-Coach zeigte sich ob der Wechselgerüchte aber gelassen und bekannte sich zu Leverkusen: „Für die letzten Monate und für die nächste Saison ist mein Kopf zu 100 Prozent hier.“

Im Lager der Kölner sorgte die Spielverlegung aber für ein wenig Ärger: Sport-Geschäftsführer Christian Keller störte nicht die kürzere Vorbereitung für den Effzeh, jedoch die Art und Weise der Verlegung – unter anderem die Tatsache, dass man vor vollendete Tatsachen gestellt worden sei und aufgrund der unüblichen Vorgehensweise die „Integrität des Wettbewerbs“ in Gefahr sehe. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Steffen Baumgart die Diskussion aber ad acta gelegt.

Zum ersten Mal seit 2000 gibt es wieder zwei parallele Freitagabendspiele in der Bundesliga, weil Leverkusen sich mehr Vorbereitungszeit für das anstehende Europa-League-Halbfinale bei AS Rom erwünschte.