Zwei Treffer nach 16 Minuten 1. FC Köln beendet in Augsburg seine Tor- und Siegflaute Stand: 08.04.2023 17:24 Uhr

Der 1. FC Köln hat nach acht Wochen wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Zwei Tore in der Anfangsphase legten beim 3:1 (2:1) am Samstag (08.04.2023) beim FC Augsburg den Grundstein.

In den vergangenen Wochen war kein Angriff so harmlos wie der des 1. FC Köln. Vor der Partie beim FC Augsburg hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart insgesamt nur zwei Tore in den vergangenen zehn Spielen erzielen können. Nachdem es aber zuletzt 900 Minuten brauchte, um zweimal zu treffen, dauerte es dafür in Augsburg nicht mal 16 Minuten.

2:0 führten die Kölner, nachdem Eric Martel den Ball aus kurzem Winkel durch die Beine von FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz, der in dieser Szene gar nicht gut aussah, schoss (16.). Neun Minuten zuvor war den Gästen die Führung gelungen, jedoch fiel ein großer Teil dieser Zeit auf die Überprüfung des Treffers von Ellyes Skhiri (7.). Dessen Vorbereiter Julian Chabot wähnte Schiedsrichter Robert Schröder im Abseits, nach über dreiminütiger Ansicht der Videobilder kamen er und sein Team zu der Erkenntnis, dass sie falsch gelegen hatten und gaben das Tor.

Augsburg trotz des Rückstands die bessere Mannschaft

Das Ergebnis täuschte jedoch über den Spielverlauf hinweg, denn Augsburg war von Beginn spielbestimmend und agierte recht druckvoll. Köln war aber das effektivere Team, hatte auch nach 28 Minuten erst dreimal Richtung gegnerisches Tor geschossen, aber eben zweimal getroffen. Doch dann geriet der erste Auswärtssieg in der Liga seit Anfang September (4:2 in Wolfsburg) in Gefahr.

Die Gastgeber belohnten sich für ihren Aufwand, brauchten jedoch eine große Portion Glück dabei. Nach einer Ecke kam Arne Maier aus der Distanz zum Abschluss, der Schuss wurde mehrfach abgelenkt und landete genau vor den Füßen von Ruben Vargas, der aus kurzer Distanz einschob (29.). In der Folge machte Augsburg weiter Druck, Kölns Defensive bot auch durchaus Löcher an, aber die FCA-Offensiven nutzten sie nicht.

Maina sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach der Pause stürmten die Augsburger, aber Köln hatte die erste gefährliche Aktion. Nach einer Flanke von Kainz glaubte Davie Selke schon, den Ball aus sechs Metern nur noch über die Linie drücken zu müssen, Gikiewicz kratzte dem Stürmer mit einem Hechtsprung aber gerade so noch den Ball vom Kopf (52.). Der nächste Konter der Kölner landete dann aber doch im Tor. Über die rechte Seite spielte Florian Kainz den tödlichen Pass auf Dejan Ljubicic, dessen flache Hereingabe Linton Maina zum 3:1 verwertete (59.).

Von Augsburg kam im Anschluss recht wenig, und wenn sich Möglichkeiten boten, wurden die leichtfertig vergeben. Bei einer großen Chance auf den Anschlusstreffer schoss Irvin Cardona aus fünf Metern nur ans Außennetz (70.). Das traf auch Dion Beljo kurz darauf, jedoch aus deutlich schwieriger Position bei seinem Fernschuss (73.). In der Folge brachten die Gäste aus der Domstadt ungefährdet den Vorsprung über die Zeit.

Köln empfängt Mainz 05

Nach dem erlösenden Dreier geht es für Köln am nächsten Spieltag gegen den formstarken FSV Mainz 05 weiter (Samstag, 15.04.2023 um 15.30 Uhr). Augsburg kämpft zur gleichen Zeit bei RB Leipzig um Punkte.