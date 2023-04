Harmlose Borussia Union Berlin staubt in Gladbach drei Punkte ab Stand: 23.04.2023 22:18 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Dreier in Mönchengladbach eingefahren. Die Hauptstädter gewannen am Sonntag (23.04.23) zum Abschluss des 29. Spieltags am Niederrhein in einer chancenarmen Partie knapp mit 1:0. Siegtorschütze war Sheraldo Becker (60).

Becker verwertete eine Flanke von Jérôme Roussillon nahe des Elfmeterpunktes sehenswert mit einem Volleyschuss ins linke untere Eck. Der Verein aus Köpenick zog damit wieder am SC Freiburg vorbei auf Rang drei. Beide Teams profitierten dabei von der Schlappe von RB Leipzig, das auf Platz fünf abrutschte.

"Es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber unser Fokus liegt immer auf dem nächsten Spiel" , sagte Union-Torhüter Frederik Rönnow gegenüber der Sportschau, "hoffentlich nehmen wir das Selbstvertrauen mit in dier nächsten Spiele." "Der Auftritt war wirklich diszipliniert" , lobte Berlins Coach Urs Fischer, "wir haben über 90 Minuten hinweg nicht all zu viel zugelassen."

Verhaltener erster Spielabschnitt

Mit nur einer Änderung hatte Borussia-Coach Daniel Farke die Mönchengladbacher in die Partie gegen Union Berlin geschickt. Für den unter der Woche mit einem Infekt pausierenden Alassane Plea rückte Kapitän Lars Stindl in die Startelf. Innenverteidiger Nico Elvedi hatte seine Bänderdehnung auskuriert und stand beim Anstoß auf dem Platz. Union-Coach Urs Fischer musste seinen wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrten Defensivspieler Paul Jaeckel ersetzen. Für ihn stand Diogo Leite in der Anfangsformation.

Nach gemächlichem Beginn erarbeitete sich die Borussia mehr Spielanteile, ohne jedoch große Durchschlagskraft zu entwickeln. Auch die Unioner konnten sich keine echte Torchance erspielen.

Dank konsequenter Abwehrarbeit und fehlendem Druck blieb auch Spielabschnitt zwei länger ereignislos. Erstaunlich aber der Ballbesitzanteil der Gastgeber zwischen Minute 46 und Minute 60: Der Wert wurde mit 20 Prozent angegeben - überraschend und für den Versuch, Chancen oder vielleicht auch Tore zu erzielen, zu wenig. Folgerichtig fiel der Treffer für Gäste.

Gladbach in Stuttgart, Union gegen Leverkusen

Am kommenden Wochenende ist Borussia Mönchengladbach in Stuttgart gefordert (Samstag, 29.04.2023 um 15.30 Uhr). Union Berlin empfängt zeitgleich Bayer 04 Leverkusen.