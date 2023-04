Joker Moukoko trifft BVB beendet gegen Union die Mini-Krise Stand: 08.04.2023 17:24 Uhr

Borussia Dortmund hat nach den schwachen Auftritten gegen Bayern München und RB Leipzig eine Reaktion gezeigt und am 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga Verfolger Union Berlin mit 2:1 (1:0) besiegt.

Donyell Malen (29.) und Youssoufa Moukoko (79.) trafen für den BVB. Kevin Behrens glich zwischenzeitlich für Union aus (61.). Der BVB bleibt durch den Erfolg den Bayern in der Tabelle auf den Fersen und steht weiter zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München. Union hingegen hat den Kontakt zu den Spitzenplätzen verloren und hat nun fünf Punkte Rückstand auf den BVB.

Union zu Beginn besser – aber Malen trifft

Die erste Viertelstunde der Partie gehörte den Gästen. Union Berlin war die griffigere Mannschaft, eroberte im Mittelfeld immer wieder den Ball und hielt den BVB so vom eigenen Tor fern. Zu eigenen Chancen kamen die Hauptstädter aber nur nach Standards, gefährlich wurde es aber nicht.

Dortmund kam im Anschluss besser ins Spiel ging mit der ersten echten Chance prompt in Führung. Raphael Guerreiro bekam auf der linken Seite den Ball und spielte den perfekten Pass ins Zentrum auf Malen. Der Niederländer setzte sich im Zweikampf gegen Nico Gießelmann durch und lenkte den Ball zur Dortmunder Führung ins Tor.

Und der BVB verdiente sich die Führung im Nachhinein, denn fortan spielte fast nur noch der BVB. Kurz vor der Pause hatte Sebastien Haller das 2:0 auf dem Kopf, aber Frederik Rönnow im Union-Tor reagierte stark (43.). Nur wenige Sekunden später rauschte ein Distanzschuss von Malen knapp am Tor vorbei.

Protest beider Fanlager

Der Beginn der zweiten Hälfte stand zunächst im Zeichen des Protests. Beide Fanlager demonstrierten mit mehreren Plakaten gegen einen möglichen Investoren-Einstieg in die Deutsche Fußball-Liga (DFL). Auf dem Rasen blieb es zunächst ruhig. Viele Fouls sorgten zu Beginn der zweiten Hälfte immer wieder für Spielunterbrechungen.

Die Berliner waren es, die in der 61. Minute den ersten flüssigen Angriff vortrugen – und zum Ausgleich kamen. Behrens verlängerte einen langen Ball von Robin Knoche per Kopf in den Strafraum zu Sheraldo Becker. Der Stürmer machte den Ball fest und legte wieder ab auf Behrens, der platziert aus 15 Metern ins untere rechte Eck traf. Gregor Kobel im BVB-Tor hatte keine Abwehrchance.

Moukoko umkurvt Rönnow

BVB-Trainer Edin Terzic reagierte und brachte Marco Reus und Youssoufa Moukoko ins Spiel. Ein guter Schachzug, wie sich nur wenig später herausstellen sollte. In der 79. Minute dribbelte Reus um den Berliner Strafraum. Unions Segiun spitzelte Reus den Ball zwar vom Fuß, legte die Kugel aber perfekt in den Lauf von Moukoko, der Rönnow umkurvte und zum 2:1 einschob.

Union stemmte sich in den Schlussminuten gegen die Niederlage, brachte aber keinen gefährlichen Abschluss zu Stande. Stattdessen verhinderte Rönnow kurz vor Schluss gegen den eingewechselten Jamie Bynoe-Gittens eine noch höhere Niederlage.

Dortmund zu Gast in Stuttgart

Am 28. Spieltag muss der BvB beim VfB Stuttgart bestehen (Samstag, 15.04.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag danach empfängt der 1. FC Union Berlin den VfL Bochum (17.30 Uhr).