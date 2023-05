Berlin erlebt Debakel Köln bringt Hertha BSC dem Abstieg näher Stand: 12.05.2023 22:29 Uhr

Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga in einem über weite Strecken begeisternden Spiel gegen Hertha BSC mit 5:2 gewonnen und den Tabellenletzten dem Abstieg ein gewaltiges Stück näher gebracht.

Die Berliner stehen nach der herben Niederlage weiter bei 25 Punkten - wenn es ganz schlecht läuft, könnte der Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch zwei ausstehenden Partien auf sechs Punkte anwachsen. Auch beim Torverhältnis (minus 28) sieht es nach der Packung in Köln düster aus, dabei war die Hertha mit dem 2:5 gegen nicht locker lassende Kölner am Ende noch gut bedient.

Selke trifft erneut - und muss verletzt raus

Davie Selke, in der Vorwoche mit beiden Treffern zum Derbyieg in Leverkusen der gefeierte Kölner, eröffnete auch die torreiche erste Halbzeit in Müngersdorf mit einem wuchtigen Kopfball zur frühen Führung (8. Minute). Beim Luftduell vor dem Treffer verletzte sich Innenverteidiger Filip Uremovic, auch Selke musste wenig später angeschlagen vom Feld.

Schusslicht Hertha hielt zunächst gut dagegen, Lucas Tousart (18.) sorgte für den schnellen Ausgleich. Stefan Jovetic brachte die Berliner (33.) nach einem weiteren guten Konter in Führung.

Hübers-Doppelpack - Hertha geht unter

Doch Köln blieb unbeeindruckt, drehte das Spiel noch vor der Pause wieder: Timo Hübers verlängerte einen perfekt an den Fünfmeterraum gezirkelten Freistoß von Florian Kainz per Kopf zum Ausgleich (39.). Nach einem der vielen Tempoläufe von Linton Maina, der den Ball in die Mitte zurücklegte, versenkte Ellyes Skhiri den Ball zur erneuten Führung (43.).

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel rasant, mit Chancen fast im Minutentakt, vor allem für den FC: Hübers sorgte mit seinem zweiten Treffer (69.) für das nächste Highlight, verwertete Mainas Flanke sehenswert mit der Hacke zum 4:2. Der eingewechselte Denis Huseinbasic machte neun Minuten vor dem Ende mit dem fünften Kölner Treffer alles klar.

Hertha in der Defensive immer wieder anfällig

Berlin offenbarte eklatante Defensivschwächen, war vor allem bei Kopfbällen höchst anfällig - und sorgte damit selbst für viel Verunsicherung. Köln kontrollierte das Spiel über weite Strecken, griff immer wieder über die Flügel an, ließ aber viele Chancen ungenutzt - oder scheiterte an Herthas Keeper Oliver Christensen, der unter anderem gegen Kingsley Schindler (26.) sensationell rettete.

Auch nach dem Wechsel stand Christensen weiter im Mittelpunkt, der Däne verhinderte mit starken Rettungstaten gegen Steffen Tigges (51.), Jan Thielmann (58.) und Dejan Ljubicic (59.) weitere Gegentreffer. Doppel-Torschütze Hübers setzte zudem einen Kopfball an die Latte (59.).

Endspiel für Hertha gegen Bochum

Am 33. Spieltag steht für Hertha BSC zu Hause gegen den VfL Bochum ein vorweggenommenes Endspiel um den Klassenerhalt an (Samstag, 20.05.2023 um 15.30 Uhr). Köln tritt zur gleichen Zeit bei Werder Bremen an.