Liveticker der Mitgliederversammlung Bernstein zum "Herthaner des Jahres" ernannt - Drescher kandidiert als Präsident Stand: 26.05.2024 13:42 Uhr

Seit dem Morgen läuft die Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Im City Cube geht es um die Zukunftsausrichtung des Klubs. Der verstorbene Ex-Präsident Bernstein wurde gewürdigt und ein möglicher Nachfolger brachte sich in Position. Hier gibt's den Liveticker.

Mitgliederversammlung bei Hertha BSC läuft seit 11 Uhr

Ex-Trainer Pal Dardai verabschiedet sich von den Fans

Kay Bernstein wird als "Herthaner des Jahres" gewürdigt

Interims-Präsident Fabian Drescher kündigt an, im Herbst als Präsident zu kandidieren



13:39 Uhr

Herrich gibt zu, dass die Kommunikation über das Aus von Trainer Pal Dardai nicht gelungen sei. Zur Suche nach dem neuen Trainer sagt Sportdirektor Benjamin Weber, es sei "das zentrale Thema". Doch einen Namen präsentiert er nicht, man sei allerdings auf einem guten Weg. "Wir sind optimistisch, dass wir das zeitnah auf unseren Kanälen verkünden können."



Zum schlingernden Investor 777 Partners sagt Herrich: "Wir haben uns intern mit einer Gruppe zusammengefunden, um alle Szenarien vorzubereiten: Was passiert mit den Anteilen? Was passiert bei einer Pleite?" Doch er stellt klar, dass es bisher wie folgt gewesen sei: "777 hat alle Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllt."

13:33 Uhr

Geschäftsführer Thomas E. Herrich spricht zu den Mitgliedern. Die Ultra-Gruppierung "Harlekins" hatte in der Vorwoche seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre kritisiert: Diese würde nicht dem Willen des zu Jahresbeginn verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein entsprechen. Interimspräsident Drescher hatte ihn verteidigt und entgegnet, dass die Verlängerung noch unter der Führung Bernsteins beschlossen worden sei.



Durch die Zuschüsse von Investor 777 Partners sei es gelungen, "den Supergau zu verhindern", sagt Herrich ins Mikrofon. Noch vor einem Jahr hatte der Verein um die Lizenz für die zweite Liga bangen müssen.



Der "Turnaround" sei geschafft. Die Einnahmen deckten wieder die Ausgaben. Auch nach dem Tod Kay Bernsteins gelte es, seinen eingeschlagenen Weg "in aller Konsequenz weiterzugehen".



Herrich spricht die Reduzierung der Sach- und Personalkosten um über 70 Millionen Euro an. Doch er erwähnt auch fortwährende Herausforderungen. Es seien weniger Transfereinnahmen und weniger TV-Erlöse zu erwarten.

Thomas Broich verlässt Hertha BSC mehr

12:49 Uhr

Im Bericht des dreiköpfigen Aufsichtsrates spricht dessen Vorsitzender Torsten-Jörn Klein zu den offiziell anwesenden 1.688 Mitgliedern. Er erklärt unter anderem den Bewerbungsprozess für die im November anstehende Präsidentschaftswahl: Bis zum 15. August 2024 (23:59 Uhr) müssten alle erforderlichen Unterlagen beim Aufsichtsrat eingegangen sein. Dieser werde danach mit jedem Kandidaten Eignungsgespräche führen. Dann erst erfolge die mögliche Zulassung.

12:07 Uhr

Fabian Drescher schwört die Mitglieder auf den Berliner Weg ein. Dieser sei "Inbegriff für einen Kulturwandel bei Hertha BSC, hin zu mehr Nahbarkeit, Demut, Geschlossenheit" und den Aufbau eines erfolgreichen Fußballklubs. "Der Berliner Weg ist unser aller Auftrag", sagt er. Die Mannschaft habe in dieser Saison bewiesen, dass sie um die Bedeutung des Berliner Weges wisse.



"Wir bauen keine Luftschlösser, es wird keinen Größenwahn geben". Trotzdem: "Wir wollen besser werden, wir wollen erfolgreich sein. Nicht um jeden Preis. Aber wir wollen ans Maximum dessen, was möglich ist." Die Ausbildung eigener Talente sei die nachhaltigste Form, darauf wolle man im Verein weiterhin den Fokus setzen. Auch eine ökologische Nachhaltigkeit sowie eine gesellschaftliche Verantwortung sei Teil der Philosophie.



Drescher fasst den Berliner Weg in sechs Punkte zusammen: Demut, Nahbarkeit, Nachhaltigkeit, Kernkompetenz Sport, Wirtschaftlichkeit und Professionalität.



Außerdem gibt Drescher seine Präsidentschaftskandidatur bekannt: "Ich werde im Sinne des Berliner Weges bei den Wahlen im Herbst antreten".

Die Frau und die Mutter von Kay Bernstein nehmen stellvertretend für den verstorbenen Ex-Präsidenten die Würdigung als "Herthaner des Jahres" entgegen.

11:56 Uhr

Fabian Drescher, der als kommissarischer Präsident amtiert, betont am Rednerpult, dass er die Vision des Berliner Weges weiterverfolgen wolle. "Ich kann Kay nicht ersetzen, aber ich werde den Weg, den Kay eingeschlagen hat, weiterführen."



Im Rahmen seines Präsidiumsberichts erklärt er auch, warum eine erneute Wahl des Präsidenten nicht am heutigen Tage stattfindet, sondern erst im November 2024. Es gehe darum, dass die Wahl in einem beruhigten und stabilen Umfeld stattfinde. "Wir geben potenziellen Kandidaten genug Zeit, um ihr Programm vorzubereiten."



Drescher spricht auch über die Geschäftsführung, die an der Spitze mit Ralf Huschen verstärkt werde. "Er wäre heute sehr gerne hier gewesen", aber sei noch bei einem anderen Verein angestellt, sagt Drescher mit einem Schmunzeln. Huschen kommt vom SC Paderborn.



In Bezug auf die Klub-Kommunikation betont er, dass die relevanten Informationen zunächst mit "euch", den Mitgliedern, geteilt werden sollten - was in der Vergangenheit und insbesondere bei der Trennung von Pal Dardai nicht immer der Fall war. "Diese Durchstecherei vertraulicher Informationen an die Presse, die kotzt mich persönlich brutal an", sagt er.

11:30 Uhr

Wie üblich würdigen die Mitglieder auch diesmal alle seit der vergangenen MV verstorbenen Mitglieder. Auf der großen Leinwand werden alle Namen der betroffenen Herthaner eingeblendet - darunter auch der des einstigen Präsidenten Kay Bernstein, der zu Jahresbeginn plötzlich verstarb.



"Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in der Hertha-Familie", sagt Interimspräsident Fabian Drescher in einer folgenden Ansprache. "Kay liebte und lebte unseren Verein." Er habe Spuren hinterlassen, wie es andere Präsidenten "in mehreren Amtszeiten nicht geschafft haben". Unter Applaus ernennt Drescher den einstigen Präsidenten zum "Herthaner des Jahres 2024". Entgegengenommen wird die Ehrung von Kay Bernsteins Mutter sowie seiner Ehefrau.

11:08 Uhr

Der Beginn der Mitgliederversammlung sorgt für gute Laune und stehende Ovationen im Veranstaltungssaal: Eine Grußbotschaft des ehemaligen Trainers Pal Dardai wird eingeblendet, der sich gerade im Urlaub befindet: "Nach dem Urlaub kann ich beim Wiederaufstieg helfen", sagt er. "Danke für alles." Seine genaue Funktion ab der kommenden Saison ist noch unklar, er soll dem Klub nach seinem Abdanken als Cheftrainer aber erhalten bleiben.



Interimspräsident Fabian Drescher begrüßt die anwesenden Mitglieder und fasst seine Erwartungen an die Mitgliederversammlung in Worte: "Ich hoffe, dass wir heute offen und ehrlich ins Gespräch kommen können."

10:47 Uhr

Die Event-Halle im auf dem Berliner Messegelände füllt sich derweil. Außer Stellungnahmen zu vereinspolitischen Herausforderungen erwarten einige Mitglieder auch Antworten auf die Trainerfrage: Pal Dardai und der Verein hatten für das Ende der Saison ihre Trennung bekannt gegeben. Der Zweitligist beendete die Spielzeit auf dem neunten Platz und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Wer auf die Vereinsikone Dardai folgen soll, ist noch offen.

Der Kampf um das Vermächtnis von Kay Bernstein Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag bietet einmal mehr Zündstoff. Die Trennung von Trainer Pal Dardai, die finanzielle Situation von Investor 777, ein offener Brief der Ultras, aber vor allem der "Berliner Weg" werden diskutiert. Von Marc Schwitzkymehr

Darum geht es bei der Mitgliederversammlung

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Start der Veranstaltung im City Cube der Messe Berlin ist um 11 Uhr.



Das Zusammentreffen der Vereinsmitglieder bietet gehörigen Zündstoff. Der maßgeblich vom verstorbenen Ex-Präsidenten Kay Bernstein geprägte "Berliner Weg" wurde zu Beginn von 2023 als neue Leitlinie im Verein implementiert. Hinter diesem Weg konnten sich die allermeisten bei der "alten Dame" versammeln - doch im Mai 2024 steht er so sehr zur Debatte wie nie zuvor.



Mit Investor 777 Partners, der derzeitigen Vereinsführung und der aktiven Fanszene um die Ultra-Gruppe "Harlekins Berlin 98" gibt es verschiedene Parteien, die unterschiedlicher Ansicht über die Zukunftsausrichtung des Klubs sind. Die "Harlekins" kritisierten zuletzt in einem offenen Brief den ohnehin ungeliebten Investor, der wirtschaftlich in dramatische Schieflage geraten sein soll, deutlich. Doch auch die Vereinsführung gefährde den von Bernstein eingeschlagenen Weg.



Auf der Mitgliederversammlung werden keine großen Entscheidungen getroffen und auch keine Gremienwahlen stattfinden - und doch umgibt sie eine große Brisanz.

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.05.24, 11 Uhr