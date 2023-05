Remis für beide zu wenig Stuttgart in höchster Abstiegsgefahr - Bayer tritt auf der Stelle Stand: 14.05.2023 17:37 Uhr

Der VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen haben sich am 32. Bundesliga-Spieltag in einer über weite Strecken schwachen Partie 1:1 (0:0) getrennt. Serhou Guirassy (57.) für Stuttgart und Exequiel Palacios (70.) für Leverkusen trafen jeweils nach Foulelfmetern.

Dabei ist der Punkt für beide Mannschaften im Saison-Endspurt zu wenig. Der VfB ist in der Tabelle nach der bitteren Niederlage bei Hertha BSC in der Vorwoche und dem Sieg der Bochumer am Samstag gegen Augsburg auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen.

Der Rückstand auf den FC Schalke auf dem Relegationsrang beträgt aber nur einen Punkt. Der erste Nichtabstiegsplatz ist zwei Punkte entfernt.

Für Bayer Leverkusen, das zum dritten Mal in Folge sieglos blieb, ist die Punkteteilung ein Rückschlag im Kampf um die eruopäischen Plätze. Die Werkself ist aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem VfL Wolfsburg auf Rang sieben zurückgefallen.

Ereignisarmer Start in Stuttgart

Beide Mannschaften waren von Beginn an auf Sicherheit bedacht. Der VfB überließ den Gästen den Ball und zog sich weit zurück. Leverkusen, das unter anderem ohne Florian Wirtz (Bank) begann, ging im Offensivspiel allerdings wenig Risiko.

Die Konterversuche der Stuttgarter verpufften. Wenige Torszenen waren die Folge. Und wenn es mal Richtung Tor ging, wurde es nicht gefährlich.

VfB Stuttgart geht per Strafstoß in Führung

Die zweite Hälfte begann wie die erste, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Jetzt waren es die Leverkusener, die den Stuttgartern den Ball überließen. Doch der Plan ging schief, denn in der 55. Minute zeigte Schiedsrichter Frank Willenborg auf den Elfmeterpunkt.

Palacios kam im Strafraum zu spät in den Zweikampf mit Wataru Endo und holte den Japaner von den Beinen. Guirassy trat an und lupfte den Ball in die Tormitte (60.). Hradecky streckte sich, erreichte den Ball mit dem Fuß aber nicht mehr.

Leverkusens Ausgleich durch Palacios

Bayer-Trainer Xabi Alonso reagierte und brachte Wirtz in die Partie. Im Fokus stand dann aber wieder Willenborg. Nachdem VfB-Keeper Fabian Bredlow Leverkusens Edmond Tapsoba im Strafraum im Luft-Zweikampf abgeräumt hatte, entschied Willenborg nach Studium der Videobilder erneut auf Strafstoß. Palacios machte seinen Fehler vor dem Stuttgarter Treffer wieder gut und traf souverän ins linke untere Eck (70.).

In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Gefährliche Abschlüsse auf das Tor gab es aber nicht mehr.

Leverkusen in der Europa League gefordert

Bevor es in der Liga weitergeht, empfängt Leverkusen die AS Rom zum Rückspiel im Halbfinale der Europa League (Donnerstag, 18.05.2023 um 21.00 Uhr).

Zum Abschluss des 33. Spieltags empfängt Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 21.05.2023 um 19.30 Uhr). Vier Stunden zuvor spielt Stuttgart in Mainz um wichtige Punkte im Abstiegskampf.