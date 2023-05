45.

Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit geht es in die Pause und damit ist schon sehr viel zu diesem 0:0 zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen gesagt. Die Gäste dominierten lange Zeit den Ballbesitz, weil sich Stuttgart weit zurückzog. Im Vordergrund stand dabei auf beiden Seiten stets die defensive Null, weshalb die Werkself im Offensivspiel nur wenig Risiko ging. Dadurch gab es nur wenige Chancen und noch weniger Schüsse, zumal Sardar Azmoun und Wataru Endo bei den besten Gelegenheiten am Ball vorbeitraten. Das torlose Unentschieden geht bis hierhin also vollkommen in Ordnung und wir hoffen auf mehr Risikobereitschaft.