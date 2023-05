3:0-Führung fast verspielt Union Berlin bezwingt Freiburg in torreichem Topspiel Stand: 13.05.2023 17:27 Uhr

Union Berlin hat einen großen Schritt Richtung historischer Champions-League-Teilnahme getan - mit einem unterhaltsamen Sieg gegen den Konkurrenten Freiburg.

Dank einer starken Chancenverwertung in der ersten Hälfte und mit einem überragenden Sheraldo Becker bezwang Union den SC Freiburg am Samstag mit 4:2 (3:0). Kevin Behrens (5.) und ein Doppelschlag von Sheraldo Becker (36., 38.) sorgten bereits früh für eine scheinbar komfortable Führung. Manuel Gulde (56.) per Kopf und Vincenzo Grifo (70.) per Foulelfmeter machten die Partie noch einmal spannend und Freiburg hatte weitere gute Chancen, aber das Tor trafen nur noch die Berliner in Person von Aissa Laidouni (80.) nach einem Konter.

Nach dem 22. Liga-Heimspiel ohne Niederlage übernahm das Überraschungsteam aus Berlin (59 Punkte) zumindest vorübergehend Platz drei und hat beste Chancen auf die erste Champions-League-Teilnahme der Klubgeschichte. Der Vorsprung auf Freiburg (56) auf Platz fünf beträgt drei Punkte und acht Tore . Auf Rang vier, der ebenfalls die direkte Champions-League-Qualifikation bringt, liegt RB Leipzig (57), das am Sonntag um 17.30 Uhr noch Werder Bremen empfängt.

Sheraldo Becker mit Doppelpack und Maske

Das typische Union-Rezept griff am Samstag gegen Freiburg nach umkämpften ersten Minuten, in denen die beiden Fünferketten solide standen, auffallend schnell. Einen langen Ball aus der Berliner Hälfte verlängerte Behrens per Kopf zunächst auf Becker, der erneut auf seinen Sturmpartner querlegte - Behrens vollstreckte eiskalt mit links. Die Försterei explodierte zum ersten Mal, "FC Union International" sangen die Fans.

In der Folge blieb Union giftig und profitierte von Freiburger Ballverlusten. Obwohl der SC um Spielkontrolle bemüht war, lief offensiv im ersten Durchgang wenig zusammen. Ein Kopfball von Lukas Kübler (28.) nach einer Ecke, den Union-Torwart Frederik Rönnow über das Tor lenkte, war die erste vernünftige Freiburger Chance.

Doch dann drehte Union so richtig auf. Erst schob der starke Becker nach Doppelpass mit Robin Knoche ein und jubelte mit Spiderman-Maske, ehe er nur drei Minuten später aus der Ferne traf.

Grifo mit frechem Elfmeter

Nach der Pause feierten die Fans der Unioner bereits, "so 'ne Scheiße - Champions League", hallte es von der Waldseite. Doch Freiburg steigerte sich, rannte an und machte die Partie noch einmal spannend. Innenverteidiger Gulde köpfte einen Eckball von Grifo humorlos ein, der italienische Nationalspieler verwandelte später per frechem Chipball einen Strafstoß nach einem Foul von Danilho Doekhi an Roland Sallai.

Nach einem Konter schlug Berlin aber nochmals zu, Becker legte quer zu Laidouni und sammelte damit seinen vierten Scorerpunkt des Tages.

Freiburg eröffnet gegen Wolfsburg

Zum Auftakt des 33. Spieltags empfängt Freiburg den VfL Wolfsburg (Freitag, 19.05.2023 um 20.30 Uhr). Einen Tag später ist Union in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim gefordert (15.30 Uhr).

Am letzten Spieltag empfängt Berlin Werder Bremen, während Freiburg bei Eintracht Frankfurt antritt (beides am Samstag, 27. Mai, 15.30 Uhr).