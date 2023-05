46. Das Spektakel geht nun in die zweite Halbzeit. Köln hat einmal gewechselt und Thielmann für den Gelb-vorbelasteten Martel gebracht, Hertha bleibt erst einmal unverändert.

46. Jan Thielmann Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

46. Eric Martel Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Eric Martel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +7 Halbzeitfazit:

Köln führt in einem wilden Spiel nach 45 Minuten mit 3:2 gegen Berlin! Das Heimteam ging früh in Führung und war auch in Folge das Team, das mehr für das Spiel tat. Eiskalte Berliner schlugen dann zweimal zu und drehten die Partie. Der Effzeh dominierte in Folge klar und kam verdient noch zu zwei Treffern, sodass er in einem verrückten Spiel knapp führt. Allen voran Kainz ist fast bei jeder Offensivaktion der Domstädter involviert und macht ein klasse Spiel.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Márton Dárdai Hertha BSC Gelbe Karte für Márton Dárdai (Hertha BSC)

Dárdai foult Schindler taktisch im Mittelfeld, indem er ihn am Trikot festhält.

45. +4 Die nächste Aktion von Kainz: Nach einer Ecke bekommt er einen zweiten Flankenversuch aus dem linken Halbfeld, von wo er am langen Pfosten Hübers erreicht. Der Innenverteidiger verfehlt den rechten Pfosten um Haaresbreite. Kainz reißt das Spiel nun an sich.

45. +2 Kainz hat das 4:2 auf dem Fuß! Der Österreicher nimmt ein halbhohes Zuspiel technisch sauber an und feuert aus 15 Metern halbrechter Position ab. Christensen kann den Ball mit Mühe entschärfen, weil der Abschluss etwas zu zentral aufs Tor kommt. Das Stadion ist jetzt voll da, Köln ist wieder überlegen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45. Ljubicic kommt aus spitzem Winkel auf der rechten Seite zum Abschluss. Er lässt den Ball über seinen Spann rutschen, sodass der das Tor klar verfehlt. Christensen muss nicht eingreifen.

43. Ellyes Skhiri Köln Tooor für 1. FC Köln, 3:2 durch Ellyes Skhiri

Köln ist wieder vorne! Köln darf über Maina umschalten, weil er bei seinem Dribbling über das ganze Feld nicht ernsthaft gestört wird. Links nahe der gegnerischen Grundlinie angekommen legt er überlegt auf Skhiri zurück, der aus zwölf Metern halblinker Position flach ins kurze Eck einschiebt. Was für ein Spiel an diesem Freitagabend!

41. Köln dreht beinahe das Spiel! Der nächste Standard segelt von links ins Zentrum, dieses Mal ist es eine Kainz-Ecke. Chabots Kopfball am zweiten Pfosten kann Christensen entschärfen, weil er schnell abtaucht und zur Seite abklatschen lässt.

39. Timo Hübers Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:2 durch Timo Hübers

Der Effzeh gleicht aus! Köln bekommt einen Freistoß nahe der linken Eckfahne zugesprochen, den Kainz mit Schnitt auf den ersten Pfosten zieht. Dort läuft Hübers ein, der den Ball über den Scheitel ins lange Eck rutschen lässt. Tolle Aktion der beiden Beteiligten!

37. Dodi Lukébakio Hertha BSC Gelbe Karte für Dodi Lukébakio (Hertha BSC)

Der belgische Nationalspieler kommt mit seiner Grätsche im Zentrum gegen Kainz zu spät und wird deshalb zurecht verwarnt.

36. Unter die Hauptstädter machen weiter. Dárdai spielt mit dem ersten Kontakt sofort in die Tiefe, wo Niederlechners Abschluss im Strafraum von Chabot zur Ecke geblockt wird. Die rutscht im Abschluss in Richtung Seitenaus durch.

33. Stevan Jovetić Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:2 durch Stevan Jovetić

Die Hertha ist eiskalt! Dárdai spielt einen überrangenden Diagonalball in den Lauf von Lukébakio, der Hector und Chabot entwischt. Im Strafraum legt er dann in den Rückraum zurück, wo Jovetić einläuft und eiskalt ins rechte untere Eck einschiebt.

31. Jetzt ist es beim Effzeh der andere Sechser, der es aus der Distanz probiert. Aus halblinker Position probiert es Martel aus 20 Metern per Schlenzer. Der ist aber zu hoch angesetzt und geht deshalb ein gutes Stück über den Querbalken. Hertha verteidigt vor allem im Rückraum aktuell zu luftig.

30. Jetzt wagt sich die Hertha mal wieder nach vorne. Erst kommt aber Niederlechners Steckpass im Strafraum nicht beim Mitspieler an, dann wird Dárdai im Zentrum abgegrätscht.

28. Skhiri fasst sich aus 23 Metern ein Herz und zieht aus zentaler Position ab. Christensen lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, der den Flachschuss unter sich begräbt.

26. Schindler hat die XXL-Chance auf die Führung! Maina setzt sich auf der linken Außenbahn stark durch und kommt zur Grundlinie. Mit Übersicht hebt er dann den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Schindler angerauscht kommt. Aus fünf Metern geht sein Kopfball über die Linie, weil Christensen bärenstark reagiert und den Abschluss von der Linie kratzt.

24. Steffen Tigges Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

24. Davie Selke Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Davie Selke

24. Eric Martel Köln Gelbe Karte für Eric Martel (1. FC Köln)

Gegen Dárdai kommt der Sechser zu spät und trifft deshalb nur die Schienbeine des Sechsers.

23. Selke kommt recht aus spitzem Winkel an den Ball, dreht sich um seinen Gegespieler, kann dann den Ball aber nicht aufs Tor bringen. Der Angreifer scheint sich bei seinem Treffer verletzt zu haben - Tigges steht bereit.

21. Die Heimmannschaft kommt in einer Umschaltsituation und Martel treibt den Ball im Zentrum an. Dann legt er das Spielgerät auf die rechte Seite zu Schindler raus, der aber durch eine klasse Grätsche von Richter gestoppt wird. So unterbindet der Herthaner die Kontersituation.

18. Lucas Tousart Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:1 durch Lucas Tousart

Die Hertha kommt zur etwas überraschenden Antwort! Jovetić spielt einen öffnenden Pass auf die linke Seite in den Lauf von Richter. Der dringt von der Außenbahn in den Strafraum ein und legt den Ball mit Wucht ins Zentrum. Dort kann kein Kölner den Ball entscheidend klären, sodass dieser mit etwas Glück zum heranrauschenden Tousart springt. Der Franzose schiebt humorlos aus zehn Meter im linken Eck ein. Die Hertha ist zurück!

15. Der Effzeh mit der guten Chance! Erst setzt sich Selke technisch stark auf der rechten Seite durch und stößt zur Grundlinie. Von dort legt er den Ball zurück, den Kainz verpasst. Über Skhiri kommt das Spielgerät dann zu Hector, der aus halblinker Position nahe der Strafraumkante zum Flachschuss aufs lange Eck ansetzt. Christensen klärt mit den Fingerspitzen zur Ecke, die am ersten Pfosten per Kopf bereinigt wird.

13. Die nächste Ecke der Kölner segelt von links in den Strafraum, wo am zweiten Pfosten Martel zum Kopfball kommt. Der Vorbereiter des 1:0 setzt seinen Abschluss aber rechts vorbei.

12. Köln macht weiter: Maina setzt sich im Eins-gegen-Eins stark auf der linken Seite durch und holt einen Eckball heraus. Lukébakio kann den per Befreiungsschlag klären.

9. Uremović scheint sich im Zweikampf mit Selke am Kopf wehgetan zu haben. Für den Innenverteidiger wird es wohl nicht weitergehen, Rogel macht sich intensiv warm.

8. Davie Selke Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Davie Selke

Der Effzeh geht früh in Führung! Rechts hat Martel viel Platz, der erst mit Schindler einen Doppelpass spielt und dann unbedrängt aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten flankt. Selke setzt sich fünf Meter vor dem Tor gegen zwei Gegenspieler durch, weil er höher springt. Der Stürmer setzt den Ball dann perfekt ins linke untere Eck - Christensen ist völlig machtlos.

6. Der anschließende Konter rollt über Ljubicic, der sich klasse auf der linken Seite durchsetzt, dann aber durch eine beherzte Grätsche von Dárdai gestoppt wird.

5. Der erste Abschluss gehört Berlin! Nach einem kurz ausgeführten Freistoß bringt Kenny einen Flugball aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Über Umwege kommt Lukébakio aus 15 Metern halblinker Position zum Abschluss, dessen Schuss zur Ecke geblockt wird. Der anschließende Standard kann vom Heimteam ebenfalls entschärft werden.

3. Hertha beginnt griffig und geht schon tief in der gegnerischen Hälfte aggressiv ins Pressing. Köln versucht sich mit langen Bällen zu befreien, bislang kamen aber beide Mannschaften noch nicht entscheidend vors Tor.

1. Der 32. Spieltag läuft! Schiedsrichter Sven Jablonski hat die Partie freigegeben, in der der Effzeh in rot-weißen, Hertha in schwarzen Trikots auftritt.

1. Spielbeginn

Effzeh-Coach Baumgart wechselt im Vergleich zur Vorwoche auf zwei Positionen: Schindler rückt für den gesperrten Schmitz auf die Rechtsverteidigerposition, auf der Sechs kehrt Martel nach abgesessener Gelbsperre zurück und verdrängt Thielmann auf die Bank. Hertha-Trainer Dárdai lässt seine Startelf dagegen im Vergleich zum Sieg gegen Stuttgart unverändert. Damit startet Trainer-Sohn Márton wieder im defensiven, Jovetić im offensiven Mittelfeld.

Auch die Hertha konnte am vergangenen Wochenende einen kleinen Befreiungsschlag feiern. Mit dem 2:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Stuttgart fand man wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Mit einem Sieg heute ist Berlin wieder voll im Abstiegskampf dabei, mit einer Niederlage könnte man mit Pech nach dem Spieltag so gut wie abgestiegen sein. Für die Hauptstädter steht heute also viel auf dem Spiel. Hoffnung macht Star-Spieler Tousart, der am vergangenen Wochenende ein bärenstarkes Spiel ablieferte.

Am vergangenen Freitag konnte sich der 1. FC Köln im Nachbarschaftsduell mit Bayer Leverkusen mit 2:1 durchsetzen und damit den Klassenerhalt klarmachen. Der Spieler des Spiels war dabei Davie Selke, der beide Treffer für die Kölner erzielen konnte und sie so zum Auswärtssieg schoss. Den letzten Heimsieg feierte man dagegen Mitte Februar, heute möchte man die Fans nach langer Durststrecke also endlich wieder verwöhnen. Dabei helfen soll Innenverteidiger Chabot, der unter der Woche von Sampdoria Genua fest verpflichtet wurde.

Für die Hertha ist die Partie überlebenswichtig: Aktuell hält sie nämlich mit 25 Punkten die rote Laterne und kann mit einem Sieg heute punktemäßig mit dem sich auf Platz 16 befindenden VfB Stuttgart gleichziehen. Köln hat dagegen zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und ist von allen Abstiegssorgen befreit. Sie können die Saison entspannt zuende bringen. Im Hinspiel setzte sich die Hertha dank der Treffer von Kanga und Richter vor heimischem Publikum mit 2:0 durch - daran möchten die Berliner auch heute anknüpfen.