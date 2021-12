"Was für ein Abschluss des Jahres 2021!" , sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Und Trainer Julian Nagelsmann freute sich auf "eine gewisse Ruhe unterm Weihnachtsbaum" . Neun Punkte Vorsprung nach Dortmunds Patzer bei Hertha BSC sind weitaus mehr als ein Ruhekissen.

Den BVB erkennt der Herbstmeister allenfalls noch schemenhaft beim Blick in den Rückspiegel. "Wir stehen gut da" , sagte Torwart Manuel Neuer. Und man darf sich fragen, wer diesem FC Bayern in Sachen Meisterschaft überhaupt noch gefährlich werden soll.

Dortmunder Einbruch eklatant

Dortmund jedenfalls nicht. Dort ist der Einbruch in den vergangenen Spielen eklatant. Anfang Dezember betrug der Rückstand der Dortmunder auf die Bayern nur einen Punkt. Zwei Wochen später ist dieser auf neun Zähler angewachsen.

Dortmunds Trainer Marco Rose

Die Meisterschaft? Die muss der BVB wohl erneut abschreiben. "Bei den Ansprüchen und Zielen, die wir haben, ist das unbefriedigend" , sagte Trainer Marco Rose.

Das sieht auch Fußball-Experte Lothar Matthäus so. "Neun Punkte Vorsprung, noch ein Heimspiel gegen Dortmund - ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Meister gibt" , sagte der 60-Jährige der "Bild am Sonntag". "Sie haben Top-Qualitätsspieler, die zugleich Mannschaftsspieler sind. Und seit Jahren spielt kein anderer Klub konstant genug, um an Bayern ganz nah dranzubleiben" , erklärte er. So ist in Sachen Titelkampf in der Rückrunde wohl wieder Langeweile angesagt. Für die Bayern wäre es die zehnte Meisterschaft in Serie.

Leipzig abgeschlagen

Die vor der Saison hoch gehandelten Leipziger erlebten eine Hinrunde zum Vergessen. Nach der Entlassung von Trainer Jessy March wollten die Sachsen mit dem neuen Coach Domenico Tedesco das Feld von hinten aufräumen.

Das ging auch mit einem 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gut los, doch dann gab es zwei wirklich schlechte Auftritte gegen die Kellerkinder Augsburg und Bielefeld mit nur einem mageren Zähler. Rückstand auf die Bayern: Satte 21 Punkte. "Hundertprozentig naiv", nannte Tedesco die Vorstellung seiner Mannschaft beim 0:2 gegen die Arminia. Leverkusen liegt als aktuell Dritter schon 15 Punkte hinter den Bayern zurück.

Lewandowski trifft und trifft und trifft

Zwischen den Münchnern und Dortmund liegen auch fußballerisch Welten. Münchens Stürmer Robert Lewandowski machte gegen Wolfsburg sein 43. Tor im Kalenderjahr und übertraf damit die Bestmarke von Gerd Müller aus dem Jahr 1972.