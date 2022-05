Mittelfeld - Mark Uth (1. FC Köln): Als Uth vor dieser Saison nach Köln zurückkehrte, waren die Erwartungen groß. Natürlich war da die Erinnerung an die Rückrunde 2019/20, in der Uth als Leihspieler in 15 Ligaspielen auf elf Torbeteiligungen gekommen war. Unter Steffen Baumgart war Uth auch in dieser Saison oft gesetzt, doch ein Unterschiedsspieler war er nicht immer. Nun, in der entscheidenden Phase der Spielzeit, ist er einer: Sieben Torbeteiligungen in den vergangenen vier Spielern. Auch gegen Augsburg traf er und gab eine Vorlage.