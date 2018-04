Abwehr - Salif Sané (Hannover 96):

An ihm lag es nicht, dass Hannover gegen Leipzig so knapp verlor. Sané gewann überragende 86 Prozent seiner Zweikämpfe und bewies dabei vor allem seine Stärke in der Luft, wo er nur eines von 14 Duellen verlor. Das nutzte er auch in der Offensive, als er sich beim Eckball in die Luft schraubte und wuchtig den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Fast 80 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an und brachten damit Sicherheit ins Aufbauspiel der 96er.