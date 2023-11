In vielen Stadien der Bundesliga Neue Proteste gegen möglichen Investor bei DFL Stand: 06.11.2023 17:02 Uhr

Die DFL startet den nächsten Versuch, über einen Investor Geld einzusammeln. Viele organisierte Fanszenen zeigten am Wochenende ihre Ablehnung.

Sowohl Fans des FC Bayern München als auch von Borussia Dortmund präsentierten beim Spitzenspiel am Samstagabend (04.11.2023) Spruchbänder mit der Aufschrift: "DFL & Investoren: Wir haben euch im Blick!" Wortgleiche Banner wurden in der Bundesliga unter anderem von den aktiven Fanszenen des 1. FC Köln, des FC Augsburg, des 1. FC Union Berlin, des FC Augsburg, von Borussia Mönchengladbach, des VfL Wolfsburg, von Werder Bremen und des VfL Bochum entrollt. In der 2. Bundesliga beteiligten sich ebenfalls Fans zahlreicher Klubs an der Aktion. Auch in einigen Kurven der 3. Liga, die nicht unter das Dach der DFL fällt, gab es den organisierten Protest.

Die Botschaft: Auch der kommende Versuch der DFL, eine Zusammenarbeit mit einem Investor einzugehen, wird kritisch begleitet.

DFL versucht Klubs mit geändertem Konzept zu überzeugen

Die DFL mit ihren beiden neuen Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel führte bezüglich des neuen Anlaufs seit September Gespräche mit den 36 Klubs. Am Montag (06.11.2024) soll das Projekt nach Informationen der Sportschau ebenfalls bei einem Treffen der DFL in Frankfurt am Main Thema gewesen sein.

Marc Lenz (l.) und Steffen Merkel, die beiden Geschäftsführer der DFL

Eine Größenordnung von etwas als 700 Millionen Euro soll angepeilt werden. Dafür soll der Investor mit rund sieben Prozent an den Erlösen der audiovisuellen Medienrechte beteiligt werden. Bei dem geplatzten Deal im Mai 2023 unter der alten DFL-Führung lagen diese Kennzahlen bei zwei Milliarden Euro und 12,5 Prozent.

Der maßgebliche Unterschied beim neuen Versuch, einen Investor ins Boot zu holen: Das Geld soll vorrangig bei der DFL verbleiben, um die Themen Digitalisierung und Internationalisierung voranzutreiben. Dass es auf diesem Gebiet Bedarf gibt, etwa um eine eigene Abspielplattformen für Bundesligapartien und exklusiven Content aus den Vereinen aufzubauen, war schon im Frühjahr unter den Klubs Konsens. Beim Vorschlag im Mai stand allerdings eine erhebliche Finanzspritze für das Tagesgeschäft der Klubs im Raum.

DFL unter Zeitdruck, denn die Ausschreibung der TV-Rechte steht an

Wie "Sport Bild" berichtete, will die DFL noch in diesem Jahr darüber abstimmen lassen, ob die beiden DFL-Geschäftsführer einen Investorendeal abschließen dürfen, dann aber ohne eine nochmalige Anhörung und Abstimmung unter den 36 Klubs. Die DFL-Geschäftsführung hätte dann praktisch ein Mandat zum Abschluss des Geschäfts. Von der DFL gab es bislang keine offiziellen Stellungnahme zum Ablauf, Zeitplan und Details des Prozesses.

Die Zeit drängt, denn noch in der ersten Jahreshälfte 2024 werden aller Voraussicht nach die Medienrechte für die vier Spielzeiten ab der Saison 2025/26 vergeben. Noch hat die Ausschreibung nicht begonnen. Insider fürchten, dass die Medienerlöse sinken könnten. Diese sind die größte Einnahmequelle der Klubs. Ein Investor hätte auch die Aufgabe, diese Einnahmen für die DFL zu steigern. Deshalb soll er die Ausschreibung zumindest irgendwie mitgestalten können.

Haupteinnahmequelle der DFL sind die Medienrechte.

Auch Fanproteste führten im Mai zur Ablehnung

Proteste der Fans waren mitverantwortlich dafür, dass während einer Vollversammlung der DFL im Mai 2023 ein Antrag die nötige Mehrheit verfehlte, den Investorenprozess in die entscheidende Phase zu überführen. Die Fanszenen verschafften dem Thema Aufmerksamkeit. Zudem gab es Diskussionen über die Transparenz des Prozesses, die Prüfung von Alternativen, die Gerechtigkeit bei der Geldverteilung unter den Klubs sowie die mögliche Einflussnahme eines Investors. Die Sportschau hatte ein in den Plänen verankertes Vetorecht des Investors bei bestimmten Entscheidungen aufgedeckt. Die DFL erklärte damals auf Anfrage nicht, worauf sich dieses Vetorecht genau bezogen hätte.

Banner mit der Aufschrift "DFL & Investoren: Wir haben euch im Blick!" vor der Dortmunder Südtribüne.

Nachdem der erste Ärger über die Protagonisten hinter der Gegenstimmen verraucht war, startete die Liga einen zweiten Versuch. Auch um eine größere Akzeptanz unter Fans zu gewinnen, sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke, gleichzeitig Geschäftsführer von Borussia Dortmund, es werde nach einem "Partner" gesucht. "Wahrscheinlich sollten wir ein kleineres Paket schnüren und uns auf die Themen Internationalisierung und Digitalisierung fokussieren" , sagte Watzke Ende August in der FAZ.

Blick ins Ausland: Investorendeals in Spanien und Frankreich

International gibt es Investorendeals der Ligen in Spanien und Frankreich, wobei in Frankreich nachträglich immer mehr Kritik an dem Geschäft aufkommt. Das Modell in Frankreich weist allerdings deutliche Unterschiede im Vergleich zu den Plänen der DFL auf. Auch Italiens Serie A liebäugelte mit einem Investoreneinstieg, allerdings sind sich auch dort nicht alle Klubs einig: AC Mailands Investor "Red Bird" stellte sich bislang gegen einen Investoreneinstieg auf Ligaebene.