Versammlung der Klubs Investor für die DFL? Sitzung beginnt mit Verspätung Stand: 24.05.2023 13:02 Uhr

Bekommt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) einen Investor? Die Versammlung der 36 Klubs soll heute darüber entscheiden - die Sitzung begann mit Verspätung.

Bei der einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Klubs am Mittwoch (24.05.2023) soll grundsätzlich darüber abgestimmt werden, ob die Suche nach einem Investor für die DFL fortgesetzt wird.

Die für 11.30 Uhr angesetzte Sitzung begann mit rund 45 Minuten Verspätung. Der FC St. Pauli hatte zudem eine Verschiebung der Entscheidung beantragt.

"Private Equity? Ist der Fuß in der Tür, ist die Tür kaum wieder zu schließen"

Vor Beginn der Versammlung in einem Hotel am Frankfurter Flughafen überreichte die Bürgerbewegung "Finanzwende" eine Petition mit mehr als 9.000 Unterschriften an DFL-Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann. Die Petition fordert, dass die Liga keinen Investor ins Boot holen soll.

Der Ökonom Jorim Gerrard von "Finanzwende" hatte in einem Interview mit der Sportschau erklärt: "Wenn die Private-Equity-Gesellschaft einmal den Fuß in der Tür hat, wird es für die Deutsche Fußball-Liga langfristig schwierig sein, diese Tür auch wieder zu schließen." Eine Private-Equity-Gesellschaft - und nur die kommt als Investor infrage - werde zu viel Einfluss fordern und so erhebliche Auswirkungen auch auf die Fankultur in den nächsten 20 Jahren haben, sagte Gerrard.

Fanszenen und mehrere Klubs kritisieren Einstieg eines Investors

Der mögliche Einstieg eines Investors wurde unter den DFL-Klubs im Vorfeld der Versammlung kontrovers diskutiert. Die Befürworter wie die Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg oder Union Berlin skizzieren das Geschäft als notwendig, um die Bundesliga international wettbewerbsfähig zu halten. Widerspruch kam dagegen vor allem von Vertretern des FC St. Pauli und des 1. FC Köln, die die Ausgaben von zukünftigen Einnahmen sowie den Zeitdruck bei der Umsetzung kritisierten.

Aus den organisierten Fanszenen kam in den letzten Wochen eine klare Absage, in fast allen Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga gab es Protestaktionen. Eine Befürchtung von Fans und Klubs, die den Deal kritisieren, ist eine Einflussnahme des Investors auf Entscheidungen der DFL. Die DFL-Spitze versicherte immer wieder, dass dies vertraglich ausgeschlossen werden soll. Die Sportschau deckte jedoch auf Grundlage interner DFL-Papiere auf, dass dem Investor sehr wohl eine Art Vetorecht bei für ihn "wichtigen Geschäften" zustehen soll. Die DFL erklärte auf Nachfrage nicht, was für Geschäfte damit gemeint sind.

Proteste von Mönchengladbachs Fans gegen den möglichen DFL-Investor

Auch mehrere Drittligisten äußerten Unmut über die Pläne der DFL. Sie befürchten, dass sie von den Bundesligen noch weiter abgehängt werden und argumentieren, dass viele von ihnen auch in der Vergangenheit zum Aufbau der Marke Bundesliga beigetragen hätten.

DFL-Plan: Zwei Milliarden Euro, ein Großteil davon für die Klubs

Die DFL plant die Gründung einer Tochterfirma, um dort unter anderem die TV-Rechte zu bündeln, die einen Großteil der Einnahmen ausmachen.

Der Plan sieht im Kern Folgendes vor:

Ein Investor zahlt der Liga zwei Milliarden Euro.

Dafür sollen 20 Jahre lang 12,5 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma dem Partner überlassen werden.

Das Ziel: Die Erlöse sollen insgesamt steigen und für alle neben der Milliardenzahlung einen dauerhaften Gewinn bringen.

40 Prozent des Geldes, das der Investor zahlt, soll bei der DFL verbleiben, um die Internationalisierung und die Digitalisierung der Liga voranzutreiben. Wichtigstes Element dabei ist die Errichtung und Pflege einer Videoplattform, um ein jüngeres und internationales Publikum anzusprechen. Gerade bei der Auslandsvermarktung fällt die Bundesliga beispielsweise deutlich hinter der spanischen Liga zurück.

60 Prozent des Geldes soll auf unterschiedlichen Wegen an die Klubs gehen. Ein großer Teil soll der DFL zufolge zweckgebunden in infrastrukturelle Maßnahmen bei den Klubs fließen und nicht frei in den Spielerkader oder in einen Schuldenabbau gesteckt werden können. Das hängt bei den einzelnen Klubs vom Zustand ihrer Infrastruktur ab - wer keine oder wenig infrastrukturelle Maßnahmen braucht, kann das übrige Geld frei verwenden. Die Geldverteilung soll sich an die übliche Ausschüttung nach dem bekannten TV-Schlüssel richten, bei dem die Spitzenklubs mehr, die Klubs im unteren Bereich weniger Geld bekommen.

Zudem sollen 500 Millionen, also ein Viertel des erhofften Geldes aus dem möglichen Geschäft, dafür verwendet werden, um die fehlenden Einnahmen aus den 12,5 Prozent der Rechte auszugleichen, die fortan an den Investor gehen.