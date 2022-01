Leverkusen kann am kommenden Samstag (15.30 Uhr) am 20. Spieltag im Heimspiel gegen den FC Augsburg die nächsten Punkte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation sammeln. Mönchengladbach steht am Mittwoch zunächt das Pokal-Achtelfinalspiel ei Hannover 96 an, in der Liga empfängt die Borussia dann am Samstag Union Berlin.

Stand: 15.01.2022, 20:24