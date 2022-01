In der Winterpause schien der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga bereits entschieden. Neun Punkte Rückstand hatten die Bayern auf den BVB angesammelt, nach der Niederlage der Münchener gegen Gladbach und dem Dortmunder Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt waren es nur noch sechs. Aber auch diesen Abstand hat die Mannschaft von Marco Rose jetzt halbiert - wenigstens über Nacht.

Freiburg kein wirklicher Gegner

Das 5:1 (3:0) am Freitagabend (13.01.2022) gegen den SC Freiburg könnte noch so richtig wertvoll werden, wenn der 1. FC Köln am Samstag die Bayern ärgern kann. Die Freiburger jedenfalls waren von Beginn an im nur mit 750 Zuschauern besetzten Dortmunder Stadion kein wirklicher Gegner - trotz Tabellenplatz vier.