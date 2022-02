Siegtreffer der Bayern durch ein Eigentor

Nach der Pause erzielte Leipzig vor den 10.000 nach Coronamaßnahmen erlaubten Fans zum zweiten Mal den Ausgleich. Laimer spielte Nkunku frei, der vor Torwart Manuel Neuer ruhig blieb und mit dem rechten Fuß souverän flach ins rechte Eck einschob (53.).

Doch der Schlagabtausch ging weiter: Leipzigs Torwart Gulácsi leistete sich dann im Spielaufbau einen Fehlpass, der zur dritten Führung der Bayern führte. Gnabry wollte dabei nochmal ablegen, doch diesen Pass fälschte Gvardiol ins eigene Tor ab (58.).

Beide Teams schienen in der Schlussphase stets dem nächsten Tor nah: Lewandowski zielte in der 62. Minute im Fallen und in Bedrängnis nur knapp vorbei. Der Leipziger Dominik Szoboszlai scheiterte an Neuer (72.) wie auch Emil Forsberg (82.). Und so entschieden die Bayern den Schlagabtausch letztlich für sich. "In Summe ist es schade, dass wir fast zwei Eigentore schießen aus meiner Sicht" , sagte Leipzigs Trainer DOmenico Tedesco bei "Sky".

Bayern in Bochum, Leipzig gegen Köln

Für die Bayern geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum weiter. Am folgenden Dienstag steht das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim FC (Red Bull) Salzburg an.

RB Leipzig empfängt schon am Freitagabend (20.30 Uhr) den 1. FC Köln in der Bundesliga. Am folgenden Donnerstag kommt Real Sociedad San Sebastian zum Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League.

