Joker bei SpVgg und DSC stechen

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Bielefeld und Fürth suchten etwas zielstrebiger den Weg vor die Tore. Große Chancen ergaben sich in den ersten Minuten nicht. Mitte des Durchgangs erwiesen sich die Wechsel von SpVgg-Trainer Stefan Leitl als Gold wert: 28 Sekunden waren Jetro Willems und Nielsen in der Partie, als der erstgenannter eine Flanke in den Strafraum schlug und nach einem weiteren Querpass Zweiterer einköpfte.

Bielefeld wirkte nach dem Rückstand geschockt. Bis in die Schlussphase entwickelte die Mannschaft von Trainer Frank Kramer überhaupt keine Durchschlagskraft mehr. Sieben Minuten vor Schluss fiel die Kugel Neuzugang Castro vor die Füße, der das aus 20 Metern sehenswert zum Ausgleich nutzen konnte.

Bielfeld auswärts gegen Frankfurt

Arminia eröffnet am Freitag (21.01.2022) um 20.30 Uhr den 20. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Greuther Fürth trifft einen Tag später um 15.30 Uhr auf den 1. FSV Mainz 05. Im DFB-Pokal-Achtelfinale, welches unter der Woche stattfindet, sind beide Klubs nicht mehr vertreten.

Stand: 16.01.2022, 19:23