Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Münchner einen Gang zurück und erarbeiteten sich kaum noch Torchancen. Mehrmalige knappe Foulsituationen legte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck regelkonform nicht zu Gunsten der Gastgeber aus, am meisten diskutabel war ein Foul von Tanguy Nianzou Kouassi an Fabian Kunze kurz vor dem Seitenwechsel, bei dem der Bayern-Verteidiger im Luftzweikampf den Unterarm in den Hals des Bielefelders rammte, für das der Unparteiische nur die gelbe Karte zeigte.

Gute Bielefelder Möglichkeiten, aber die Bayern haben Neuer

Die Arminia arbeitete in den zweiten 45 Minuten tapfer nach vorne, kam aber mehrfach wegen Bayernkeeper Manuel Neuer nicht zum Torerfolg. Doch auch die Bayern trachteten nach dem nächsten Treffer. Nach einer weiteren Glanzparade von Neuer leitete Jamal Musiala den Gegenangriff ein. Lewandowski bediente den deutschen Nationalspieler von der linken Seite ideal, Musiala traf in Mittelstürmermanier aus kurzer Distanz zum Endstand.

Köln gegen Bielefeld, Bayern gegen Dortmund

Arminia Bielefeld muss am nächsten Spieltag gegen Köln ran (Samstag, 23.04.22,15.30 Uhr), Bayern spielt am selben Tag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) und könnte dort mit einem Sieg die Meisterschaft so gut wie besiegeln.

