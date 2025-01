Halbfinal-Hinspiel Arsenal verliert im Ligapokal gegen Newcastle Stand: 07.01.2025 23:23 Uhr

Arsenal hat im Hinspiel des englischen Ligapokals zu Hause gegen Newcastle United verloren.

Arsenal unterlag Newcastle am Dienstag (07.01.2025) mit 0:2 (0:1). Für Arsenal war es die erste Heimniederlage überhaupt in der laufenden Saison. Der frühere Dortmunder Alexander Isak brachte die "Magpies" in Führung (37.), Anthony Gordon erhöhte nach dem Seitenwechsel (51.). Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz spielte durch - ohne Torerfolg.

Das Rückspiel findet am 5. Februar in Newcastle statt. Das zweite Halbfinale bestreiten am Mittwoch Tottenham Hotspur und der FC Liverpool, das Rückspiel ist für den 6. Februar in Liverpool angesetzt.

Die Trophäe des Ligapokals im Wembley-Stadion

Ligapokal: Sieger bekommt Platz in der Quali zur Conference League

Im Halbfinale kommt es bei einem Gleichstand nach Hin- und Rückspiel sofort ohne Verlängerung zu einem Elfmeterschießen. Die beiden Gewinner treffen in einem Finale in Wembley aufeinander. Für den Sieger gibt es neben dem Titel einen Platz in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League. Ist der siegreiche Klub bereits für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, spielt ein anderer Klub aus der Premier League in der Conference League.

Häufig wird angesichts der Termindichte über die Abschaffung des Ligapokals debattiert. Für die Klubs der 2. bis 4. Liga bedeutet er allerdings eine finanzielle Absicherung. Die Spiele des Ligapokals mit den großen Klubs sind Teil des TV-Vertrags.