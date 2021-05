Finaltag der Amateure - die 13 Partien im Überblick

Der Amateurfußball hat während der Corona-Pandemie und des Lockdowns enorm gelitten. Nur die Regionalligen West und Südwest setzten ihren Spielbetrieb fort. Ansonsten rollte unterhalb der 3. Liga kein Ball mehr.

Finaltag am 29. Mai - Qualifikation für den DFB-Pokal

Das betraf auch die Landespokal-Wettbewerbe. In denen bestimmen die Landesverbände ihre Pokalsieger, und die ziehen dann in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Jeder der 21 Landesverbände schickt eine Mannschaft in diese Hauptrunde, die drei größten Landesverbände schicken zwei: Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

Die Endspiele werden jedes Jahr am Finaltag der Amateure angepfiffen. Den wird es auch in diesem Jahr geben - und zwar am 29. Mai. Doch er geht in abgespeckter Form über die Bühne, und die Klubs kamen auf unterschiedlichen Wegen ins Finale. Mal wurden die Teilnehmer bestimmt, mal wurde gelost - und es wurde tatsächlich auch Fußball gespielt.

29.05. | der Finaltag der Amateure, ab 18 Uhr. Sportschau. . 01:50:00 Std. . Verfügbar bis 29.05.2021. Das Erste.

Baden: SV Waldhof Mannheim - FC Astoria Walldorf (3. Liga - Regionalliga)

In Baden war man schon weit fortgeschritten im Pokal und hatte es bis zum Halbfinale gebracht. Die Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen und ATSV Mutschelbach verzichteten angesichts der Corona-Beschränkungen dann auf eine Teilnahme an der Runde der letzten vier Teams. Drittligist Waldhof Mannheim und Regionalligist Astoria Walldorf stehen nun im Finale.