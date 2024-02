Eishockey in der NHL Draisaitls Oilers mit wichtigem Sieg im Playoff-Rennen Stand: 18.02.2024 08:39 Uhr

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der NHL gefeiert.

Draisaitl gewann mit den Oilers am Samstag (17.02.204/Ortszeit) 4:3 nach Verlängerung bei den Dallas Stars, dem zweitbesten Team der Western Conference, und hat weiterhin gute Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga. Der Kölner Angreifer legte beim 32. Saisonsieg im 51. Spiel zwei Treffer auf, unter anderem den zum Sieg in der Verlängerung.

In der Western Conference liegen die Oilers auf dem sechsten Rang. Die ersten acht qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Zuletzt hatten Draisaitl und Co. eine Siegesserie von 16 Partien hingelegt und nur knapp den NHL-Rekord der Pittsburgh Penguis von 17 Siegen in Folge verpasst.

Seider mit Red Wings auf Playoff-Kurs

Auch die Detroit Red Wings um Moritz Seider bleiben auf Playoff-Kurs. Nach einem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Auswärtserfolg bei den Calgary Flames nehmen die Red Wings weiter einen der beiden Wildcard-Plätze der Eastern Conference ein. Seider bereitete die 1:0-Führung und den 5:0-Endstand vor, Detroit gewann zum vierten Mal in dieser Saison ein Spiel ohne Gegentreffer.

Tor und Assist von Stützle reichen nicht zum Sieg

Tim Stützles Ottawa Senators unterlagen unterdessen bei den Chicago Blackhawks mit 2:3. Ein Tor und ein Assist des 22-Jährigen reichten dabei nicht aus um Punkte einzufahren. Die Senators sind in der Eastern Conference auf Rang 15 weit entfernt von den Playoff-Rängen.

JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 3:2 (0:0, 0:0, 2:2)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Minnesota Wild ein. Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)-Heimniederlage gegen die Columbus Blue Jackets. Beide Stürmer blieben ohne Torbeteiligung.