Eishockey in der NHL Oilers kassieren Pleite gegen St. Louis Stand: 16.02.2024 08:33 Uhr

Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl schwächeln nach ihrem verpassten Siegrekord in der NHL. Gegen St. Louis gab es die nächste Pleite in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga.

Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um den deutschen Eishockey-Star verlor am Donnerstagabend (15.02.2024/Ortszeit) bei den St. Louis Blues mit 3:6. Draisaitl hatte dabei im ersten Abschnitt zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, aufgrund von sieben Strafen nach der ersten Drittelpause mussten die Oilers in der Folge aber immer wieder in Unterzahl spielen.

Oiler aus dem Tritt - dritte Pleite im fünften Spiel

Für die Oilers war es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel, nachdem sie zuvor 16 Siege am Stück eingefahren hatten und eine NHL-Rekordserie von 17 Siegen nur knapp verpassten. Mit einer Bilanz von 31 Siegen aus 50 Partien bleiben die Oilers als Dritter der Pacific Division aber klar auf Playoff-Kurs.

Auch Seider verliert mit den Red Wings

Wenig erfolgreich verlief der Abend auch für Vizeweltmeister Moritz Seider. Mit den Detroit Red Wings unterlag der Verteidiger den Vancouver Canucks 1:4. Dazu riss nach vier Erfolgen die kurze Siegesserie von Tim Stützle und den Ottawa Senators durch das 1:5 gegen die Anaheim Ducks. Mit den Buffalo Sabres kassierte auch John-Jason Peterka eine bittere 0:4-Niederlage bei den Florida Panthers.

Sturm mit einem Assist bei Sieg von San Jose

Einen Sieg feierten dagegen die San Jose Sharks mit Nico Sturm. Beim 6:3 gegen die Calgary Flames steuerte der WM-Zweite zudem einen Assist bei. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 4:1 seiner Seattle Kraken gegen die Boston Bruins nicht zum Einsatz, nachdem er erst vor zwei Tagen nach langer Pause sein Comeback gegeben hatte