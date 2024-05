NHL-Playoffs Draisaitl trifft - Oilers gegen Dallas wieder in der Spur Stand: 30.05.2024 08:21 Uhr

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in den Conference Finals der Profiliga NHL mit ihrem ersten Heimsieg über die Dallas Stars zum 2:2 ausgeglichen.

Nach einer 3:5-Niederlage in eigener Halle bezwangen die Oilers die Stars am Mittwoch (29.05.2024/Ortszeit) mit 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Die Best-of-seven-Serie wechselt nun zurück nach Dallas, wo in der Nacht auf Samstag (MESZ) die fünfte Partie stattfindet. Das Team, das als erstes viermal gewinnt, kämpft in der Endspielserie um den Stanley Cup.

Nachdem Draisaitl in den vergangenen beiden Spielen an keinem Tor beteiligt war, traf der gebürtige Kölner nun wieder und erzielte am Ende des zweiten Drittels die 4:2-Führung. Mit zehn Treffern in den Playoffs hat er hinter Teamkollege Zach Hyman die zweitmeisten Tore in der NHL erzielt. Draisaitl ist der erste Oilers-Spieler seit Esa Tikkannen in den Jahren 1990 und 1991, der in zwei Playoff-Spielzeiten nacheinander mindestens zehnmal getroffen hat.

Edmonton zeigt diesmal Comeback-Qualitäten

"Im dritten Spiel klappte unser Start noch - und wir hatten trotzdem verloren", sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid hinsichtlich der vorherigen Heimniederlage, als Edmonton trotz einer 2:0-Führung verloren hatte. "Nun lief es genau andersherum. Jeder von uns hat gekämpft, das ist ein wichtiger Sieg."

Die Oilers träumen mit Draisaitl in diesem Jahr vom ganz großen Wurf, dem ersten Gewinn des Stanley Cups seit 1990. Zuletzt hatte Edmonton 2022 wie jetzt das Conference Finale erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert.

Im zweiten Halbfinale steht es zwischen den New York Rangers und den Florida Panthers ebenfalls 2:2. Spiel fünf findet in der Nacht zu Freitag (MESZ) im Madison Square Garden statt.