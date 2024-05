NHL-Playoffs Rangers gleichen Serie gegen Panthers aus Stand: 25.05.2024 08:21 Uhr

Die New York Rangers haben die Halbfinale-Serie in der NHL gegen die Florida Panthers in einem Overtime-Krimi ausgeglichen.

Der Kanadier Barclay Goodrow sicherte seinen New York Rangersam Freitagabend (24.5.2024; Ortszeit) im Madison Square Garden mit seinem Treffer in der Verlängerung den 2:1-Sieg gegen die Florida Panthers, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1.

Das erste Spiel hatte die Franchise aus dem Sunshine State mit 3:0 gewonnen. Spiel drei findet am Sonntag (21 Uhr) statt.

Edmonton in Führung

Im Endspiel des Westens kämpfen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl und die Dallas Stars um den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Den Auftakt entschieden die Kanadier am Donnerstag mit 3:2 für sich. Spiel zwei geht in der Nacht zu Sonntag (2 Uhr) in Dallas über die Bühne.