NHL-Playoffs Dallas verpasst vorzeitigen Einzug ins Conference-Finale Stand: 16.05.2024 07:48 Uhr

Die Dallas Stars haben in den Playoffs der NHL ihren ersten Matchball vergeben.

Die Stars verloren zu Hause gegen Colorado Avalanche mit 3:5 und verpassten damit den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale.

Dallas f├╝hrt in der Best-of-seven-Serie nur noch mit 3:2, kann aber im sechsten Spiel in der Nacht von Freitag auf Samstag (MEZ) den Einzug ins Conference-Finale des Westens weiterhin klarmachen.

Stanley-Cup-Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Vancouver - Edmonton Westen 2:2 Dallas - Colorado Westen 3:2 New York - Carolina Osten 3:2 Florida - Boston Osten 3:2

Die Spiele werden im Modus "Best of Seven" ausgetragen, ein Team mit vier Siegen steht in der n├Ąchsten Runde.