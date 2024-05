NHL-Playoffs Oilers und Draisaitl vor dem Aus Stand: 17.05.2024 08:23 Uhr

Eishockey-Star Leon Draisaitl droht mit seinen Edmonton Oilers in der zweiten Runde der NHL-Playoffs das Aus. Die Oilers verloren am Donnerstagabend (16.05.2024) mit 2:3 bei den Vancouver Canucks und liegen in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:3 hinten.

Damit kann Vancouver mit einem Sieg in Partie sechs in der Nacht auf Sonntag (MEZ) die Serie entscheiden und die Oilers mit ihrem deutschen Star-Stürmer vorzeitig in den Urlaub schicken.

Canucks schocken Oilers mit Siegtreffer 33 Sekunden vor Schluss

Draisaitl bereitete zwar die frühe Führung für Edmonton vor (5.), seine Mannschaft lag nach dem ersten Drittel noch mit 2:1 vorn - doch die Canucks drehten die Partie.

Der Siegtreffer gelang dem Heimteam 33 Sekunden vor der Schlusssirene durch J.T. Miller. Die Oilers brauchen damit unbedingt einen Sieg im kommenden Spiel sechs, um das Playoff-Aus abzuwenden.

New York Rangers im Conference-Finale

Die New York Rangers erreichten unterdessen vorzeitig die Conference Finals. Das Team von Chefcoach Peter Laviolette besiegte die Carolina Hurricanes mit 5:3 und entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Die Rangers treffen nun auf den Sieger des Duells zwischen den Florida Panthers und den Boston Bruins (Stand 3:2 für Florida).

Stanley-Cup-Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Vancouver - Edmonton Westen 2:2 Dallas - Colorado Westen 3:2 New York - Carolina Osten 4:2 Florida - Boston Osten 3:2

Die Spiele werden im Modus "Best of Seven" ausgetragen, ein Team mit vier Siegen steht in der nächsten Runde.