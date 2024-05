NHL-Playoffs Rangers gehen gegen Panthers in Führung Stand: 27.05.2024 07:34 Uhr

Die New York Rangers haben in der Halbfinale-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Florida Panthers nach einem erneuten Overtime-Krimi erstmals die Führung übernommen.

Der Schwede Alex Wennberg erzielte nach 5:35 Minuten der Verlängerung den umjubelten 5:4-Siegtreffer für die Rangers, die in der "Best-of-seven"-Serie nun mit 2:1 in Führung liegen.

Überragende Akteure bei den Gästen waren Alexis Lafreniere und Barclay Goodrow, die beide jeweils einen Doppelpack schnürten. Bei Florida stach Sam Reinhart mit zwei Treffern gleich im ersten Drittel heraus.

New York hatte vor dem Schlussdrittel noch mit 4:2 geführt, doch die Panthers konnten ausgleichen. Schon Spiel zwei hatten die Rangers in der Verlängerung entschieden. Das vierte Spiel steigt am Dienstag (28.05.2024) erneut in Florida.

Im Endspiel des Westens kämpfen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl und die Dallas Stars um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale. In der Serie steht es 1:1.