Nach Punktejagd über Hindernisse Dominik Oswald im Rad-Trial nicht zu schlagen Stand: 25.06.2022 11:53 Uhr

Und wieder war er vorn: Dominik Oswald wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich am Samstagvormittag den Titel im Rad-Trial.

Dass im Rad-Trial der Deutsche Meistertitel nur über Dominik Oswald gehen würde, war bereits vor dem finalen Wettkampf der fünf besten Starter klar. Der Weltmeister von 2019 wird in Deutschland "König des Trials" genannt - sechsmal war er vor Berlin in den vergangenen Jahren Deutscher Meister geworden.

Und so triumphierte der 25-Jährige auch in der Auflage von 2022. In der finalen Wertung hatte er im Schatten des riesigen Fernsehturms 280 Punkte auf dem Konto. Der Zweitplatzierte Jonas Friedrich kam auf 260 Zähler, der Dritte Leon Müller sammelte 160 Punkte.

Hindernisse fehlerfrei überwinden ist das Motto

Beim Trial wird mit dem Fahrrad über Hindernisse gefahren, ohne dabei den Fuß auf dem Untergrund abzusetzen. Im Wettkampf gilt es, festgelegte Sektionen möglichst fehlerfrei in zwei Minuten zu absolvieren. Dabei erhalten die Fahrerinnen und Fahrer jeweils zehn Punkte für ein überwundenes Hindernis und es gewinnt diejenige/derjenige mit den meisten Punkten.

Weltmeisterschaft als Jahreshöhepunkt

Die "Finals" sind für Oswald und Kollegen auch so etwas wie der Startschuss in einen intensiven Wettkampfsommer. Im August steht ein Weltcup an, Anfang Oktober folgte mit der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi der Jahreshöhepunkt. 2019 hat Oswald das Regenbogentrikot in China bereits gewonnen. Auch in diesem Jahr sieht er sich dazu in der Lage, um die Medaillen zu kämpfen. "Ich bin wieder gut in Form", sagt er, nachdem er im Jahr 2021 bei der WM nicht an den Erfolg von 2019 anknüpfen konnte.