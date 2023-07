Die Finals 2023 Unruh/Schwarz holen Mixed-Titel im Bogenschießen Stand: 09.07.2023 15:17 Uhr

Es läuft derzeit bei Florian Unruh: Der European-Games-Sieger durfte am Sonntag mit Partnerin Charline Schwarz über den deutschen Mixed-Titel jubeln.

Florian Unruh und Charline Schwarz sind neue Deutsche Mixed-Meister im Bogenschießen mit dem olympischen Recurve-Bogen. Das Duo vom SSC Fockbeck setzte sich am Sonntag (09.07.2023) im Finale gegen Jonathan Vetter und Michelle Kroppen von der Schützengilde Ditzingen durch. Unruh und Schwarz gewannen nach drei Sätzen mit 5:1 Satzpunkten (40:34, 38:38, 37:34).

Unruh: "Hoffe, das bleibt bis zur WM"

Unruh, der bei den European Games Ende Juni Gold im Einzel und Bronze mit der Ditzingerin Kroppen im Mixed gewonnen hatte, sicherte den Sieg beim finalen Gold-Schuss mit einem Treffer in die "Zehn". Nach dem Wettkampf freute Unruh: "Das ist sehr, sehr geil" , sagte der Mann von Olympia-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh in der Sportschau. Schwarz ergänzte: "Hier zu stehen ist traumhaft."

Unruh blickte auch gleich auf die Welt-Titelkämpfe Ende Juli in Berlin voraus. "Ich habe gerade eine ganz gute Phase. Ich hoffe, dass es so bleibt bis zur WM" , sagte der 30-Jährige. Bei der WM werden unter anderem die Tickets für Olympia 2024 in Paris vergeben.

Bronze nach Tacherting

Bronze im Mixed-Wettkampf der Bogenschützen ging an Moritz Wieser und Katharina Bauer von der FSG Tacherting, die sich mit 5:4 Satzpunkten gegen Maximilian Weckmüller und Elisa Tartler von der BSG Ebersberg durchsetzten.

Compound-Titel nach Lindenberg

Mit dem nichtolympischen Compund-Bogen gewann das Mixed-Team des TSV Lindenberg mit Oliver Thiele und Jennifer Weitsch Gold. Das Duo entschied das Finale gegen den BC Gelsenkirchen mit 148:145 Punkten für sich.