Die Finals 2023 Para-Tischtennis: Baus entthront Schmidberger Stand: 09.07.2023 11:56 Uhr

Weltmeister gegen Weltmeister im Finale der deutschen Para-Tischtennis-Champions Trophy. Im Duell zwischen Valentin Baus und Thomas Schmidberger siegte der Paralympics-Sieger von 2021.

Para-Tischtennisspieler Valentin Baus ist neuer deutscher Meister in der sitzenden Klasse. In einem packenden Finale entthronte Baus am Sonntag (09.07.2023) in Düsseldorf Vorjahressieger Thomas Schmidberger mit 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 11:5) Sätzen.

Vier enge Sätze

Baus, der in der Startklasse 3 mehr Bewegungsfreiheiten als der querschnittsgelähmte Schmidberger in Klasse 3 hat, begann die ersten beiden Sätze mit Vorteilen. Im ersten Durchgang führte der 27-Jährige bereits 8:5, verlor den Satz aber noch 8:11. Im zweiten satz gab Baus eine 9:5-Führung trotz Schmidbergers Aufholjagd nicht mehr aus der Hand. Im dritten und entscheidenden vierten Satz blieb es dann bis zum 5:5 eng, ehe sich Baus absetzen konnte. Im finalen vierten Durchgang nutzte Baus dann nach insgesamt 22 Minuten gleich den ersten von fünf Matchbällen zum 11:6-Sieg.

Düsseldorfer Baus und Schmidberger Stars ihrer Sportart

Baus feierte seinen ersten Einzel-Meistertitel seit 2019. Sowohl Baus als auch Schmidberger sind aktuelle Weltmeister in ihren Startklassen. Beide starten für Düseldorf und sind Stars ihrer Sportart. Baus holte 2021 Gold bei den Paralympics ins Tokio, Schmidberger gewann Silber.

Vorjahresfinale im Halbfinale

In den Halbfinals hatte sich Schmidberger zuvor in einer Neuauflage des Finals 2022 gegen Thomas Brüchle durchgesetzt. Baus besiegte in dem geschlechterübergreifenden Wettkampf Sandra Mikolaschek.