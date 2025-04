Tischtennis Timo Boll führt Borussia Düsseldorf ins Bundesliga-Finale Stand: 27.04.2025 17:22 Uhr

In seinem letzten Heimspiel für Borussia Düsseldorf hat Timo Boll sein Team erneut ins Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga geführt.

Angeführt von Boll setzte sich die Borussia am Sonntag in eigener Halle mit 3:2 gegen den TSV Bad Königshofen durch. Damit holte die Borussia den notwendigen zweiten Sieg in der Best-of-Three-Serie. Das erste Halbfinal-Spiel in Königshofen hatte Düsseldorf am 11. April mit 3:1 gewonnen.

Das Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga findet am 15. Juni in Frankfurt am Main statt. Zwei Wochen vorher nehmen Boll und die Borussia bereits am Finalturnier der Champions League in Saarbrücken teil. Nach diesen beiden Terminen wird der 44 Jahre alte Rekord-Europameister seine Karriere endgültig beenden.

Boll siegt im Einzel und Doppel

An dem Halbfinal-Sieg gegen Bad Königshofen hatte Boll am Sonntag einen großen Anteil: Zunächst gewann er sein Einzel gegen den Kroaten Filip Zeljko mit 3:2 nach Sätzen. Im entscheidenden Doppel setzte er sich zusammen mit Anton Källberg mit 3:0 gegen Martin Allegro und Bastian Steger durch. Nach insgesamt 3:34 Stunden Spielzeit verwandelten Boll/Källberg ihren vierten Matchball, nachdem sie zuvor drei Matchbälle in Serie vergeben hatten. Nachdem der Sieg perfekt war, ballte Boll die Faust und umarmte seinen Teamkollegen Källberg.

Einen weiteren Sieg für Düsseldorf hatte Ex-Europameister Dang Qiu beigesteuert, der Routinier Bastian Steger mit 3:0 besiegte. Für Bad Königshofen siegte der Japaner Jin Ueda zweimal - sowohl gegen Källberg als auch gegen Qiu (jeweils 3:1). Um den Titel geht es für Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken oder Pokalsieger Ochsenhausen, die am Sonntagnachmittag ihr Rückspiel austragen.

Boll seit 1996 in der Bundesliga aktiv

Für Boll, der 1996 mit Gönnern ausgerechnet in Düsseldorf zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen war, geht es nun um den perfekten Abschluss seiner Karriere, für die Borussia um die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Zuvor steht allerdings noch das Finalturnier der Champions League in Saarbrücken (31. Mai/1. Juni) auf dem Programm.

Seine Nationalmannschaftskarriere hatte Boll bereits nach den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer beendet, mit Düsseldorf allerdings noch ein Jahr drangehängt. In der Bundesliga hat der frühere Weltranglistenerste bereits 14 Titel geholt - alle mit Borussia Düsseldorf. Für die Rheinländer spielt Boll seit 2006, mit denen er auch fünf Mal die Champions League gewann.

Als Einzelspieler stand Boll dreimal an der Spitze der Weltrangliste und wurde achtmal Europameister. Aktuell spielt er bis zu seinem Vertragsende in Düsseldorf noch eine letzte Bundesliga-Saison mit der Borussia.

