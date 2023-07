Die Finals 2023 Aileen Rösler deutsche Meisterin im Trampolinturnen - Fabian Vogel siegt bei den Männern Stand: 09.07.2023 18:59 Uhr

Aileen Rösler vom MTV Bad Kreuznach hat sich bei den Finals 2023 zur deutschen Meisterin im Trampolinturnen gekrönt. Bei den Männern siegte Fabian Vogel, der ebenfalls für Bad Kreuznach startet.

Rösler zeigte bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf eine starke Übung und kam auf 52,980 Punkte. Damit hatte die 23-Jährige knapp die Nase vorn vor Leonie Adam (51,690), die für den MTV Stuttgart turnt. Bronze ging an Christina Schuldt (51,050/TG Dietzenbach).

Zahlreiche Stürze bei den Männern

Bei den Männern kam es zu zahlreichen Stürzen. Miguel Feyh, Caio Lauxtermann und Tom-Leon Weper patzten allesamt und büßten so ihre Chancen auf den Titel ein.

Gold ging an Fabian Vogel (57,600 Punkte), der als letzter an den Start ging und eine strke Performance zeigte. Zweiter wurde Matthias Pfleiderer vom MTV Stuttgart (57,380). Rang drei ging an Adrian Thomson (53,590/TG Münster).

Was ist Trampolinturnen? Was ist Trampolinturnen? Trampolinturnen kommt aus den USA. Vom Internationalen Turnerbund wurde 1959 das Trampolinturnen als selbständige Sportdisziplin anerkannt. Seitdem werden regelmäßig Meisterschaften durchgeführt, wobei die Deutschen Meisterschaften jedes Jahr und die Europameisterschaften im Zwei-Jahres-Turnus durchgeführt werden. Die Weltmeisterschaften wechselten 2009 vom Zwei-Jahres-Turnus in den jährlichen Rhythmus.



Seit 2000 in Sydney ist das Trampolinturnen im Programm der Olympischen Spiele. 2004 errang Anna Dogonadze aus Bad Kreuznach Olympia-Gold für Deutschland.