Die Finals 2023 Jilou gewinnt hochklassiges Breaking-Finale der Frauen Stand: 09.07.2023 18:19 Uhr

Jilou ist neue deutsche Meisterin im Breaking. Die Berlinerin siegte im Finale der B-Girls gegen Pauline mit 2:1.

Für die 30-jährige Jilou war es der zweite deutsche Meistertitel nach 2021. Die in Freiburg geborene Sportlerin war nach ihrem Triumph überglücklich und feierte diesen mit einem spontanen Salto. Pauline hatte nach einem hochklassigem Finale das Nachsehen und musste sich mit Silber begnügen. Zuvor hatte sich Melina nach ihrem verlorenen Halbfinale gegen Jilou im Duell um den dritten Platz gegen Sona die Bronzemedaille gesichert.

Jilou: ""Es war unglaublich spannend und hochklassig"

"Ich habe mir unglaublich viel Druck gemacht. Gestern kamen ganz viele Tränen, weil ich Druck hatte. Heute kommen sie, weil der Druck weg ist", sagte Jilou nach dem Wettkampf der ARD. "Es war unglaublich spannend und hochklassig."

Was ist Breaking?

Breaking ist ein moderner Tanzstil. Dieser formte sich aus Grundbausteinen der "Funk-Ära" und hat seine Wurzeln im New Yorker Stadtteil Bronx in den 1970er Jahren. In so genannten "Battles", die zum kulturellen Gut des Hip-Hop gehören, treten die Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an. Runde für Runde entscheidet eine Jury nach Eins-gegen-Eins-Duellen im K.o.-Verfahren darüber, wer weiterkommt und sich am Ende die deutsche Meisterkrone aufsetzt.

Breaking hat eine große Zukunft, soll der Sport doch bei den Olympischen Spielen 2024 ins Programm aufgenommen werden. Breaking-Athletinnen und -Athleten werden als "B-Boys", "B-Girls" oder "Breaker" bezeichnet, wobei das "b" für "Break" steht, da sie ihre Tanzschritte während der instrumentalen Pausen eines Liedes ausführen.