Leichtathletik am Sonntag Gina Lückenkemper führt Berlin zum Staffel-Sieg Stand: 09.07.2023 15:59 Uhr

Einen Tag nach ihrem 100-Meter-Triumph hat Deutschlands Sprint-Superstar Gina Lückenkemer am Sonntag (09.07.2023) überraschend auch die Berliner Staffel zu Gold bei den nationalen Meisterschaften geführt. Bei den Männern siegte der TV Wattenscheid.

In 43,91 Sekunden stellte Berlin bei den Finals im Kasseler Auestadion vor allem dank der überragenden Performance von Schlussläuferin Lückenkemper eine Jahres-Bestleistung für Staffeln auf.

"Einfach eine geile Team-Leistung"

Obwohl nach ihrem Auftritt noch ein weiterer Zeitendlauf mit den Favoriten aus Sindelfingen und München anstand, jubelten die vier Berlinerinnen schon so, als hätten sie den Titel sicher. Ihr Gefühl trog nicht: Sindelfingen (44,37) blieb anschließend hauchdünn vor München (44.44) über der Berliner Marke - Lückenkemper gemeinsam mit Nadine Reetz, Michelle Janiak und Leonie Kluwig hatten den Meistertitel eingefahren.

Im Sportschau-Interview sagte Lückenkemper anschließend: "Mein Plan war, voll durchzuziehen, also wenn schon, denn schon. Meine Mädels kennen den Job, ich kenne meinen Job, das war einfach eine geile Team-Leistung."

Wattenscheid siegt bei den Männern

Gold bei den Männern sicherte sich der TV Wattenscheid. Michael Bryan, Kevin Ugo, Robin Erewa und Joshua Koßmann sprinteten in 39,39 zu Gold, Silber sicherte sich ganz knapp geschlagen der Hamburger SV (39,49) vor der MTG Mannheim (39,74).

Hammerwerfen - Klose holt Gold

Hammerwurf-Talent scheint vererbbar zu sein - diesen Beweis trat anschließend Sören Klose aus Frankfurt an.

Der Sohn der EM-Bronzemedaillen-Gewinnerin von 1998, Kirsten Münchow, und des erfolgreichen Hammerwerfers Holger Klose holte sich in 73,90 Metern die Goldmedaille vor Konstantion Steinfurth (Eppstein, 68,33) und seinem Trainingspartner und Klubkollegen Christoph Gleixner (67,65).

Einen Eklat hatte es im Hammerwurf-Wettbewerb um Vorjahres-Sieger und Mitfavorit Merlin Hummel aus Kulmbach gegeben. Weil der 4. der Europaspiele am 24. Juni in Polen (dort hatte er 73,99 Meter geworfen) kurz vor dem Wettkampf in Kassel seine Stellplatzkarte zu spät eingereicht hatte, wurde er disqualifiziert und durfte nur außer Konkurrenz mitwerfen. Dabei schleuderte er den Hammer auf die zweitbeste Weite - Silber durfte er aber wegen des Meldefehlers nicht in Empfang nehmen.