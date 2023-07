Die Finals 2023 Düsseldorf verteidigt Tischtennis-Titel bei Boll-Comeback Stand: 09.07.2023 17:30 Uhr

Die Tischtennis-Männer aus Düsseldorf haben den Titel-Hattrick geschafft: Am Sonntag gelang gegen Saarbrücken die dritte Meisterschaft in Serie. Timo Boll stand dabei nach Verletzungpause erstmals wieder am Tisch.

Borussia Düsseldorf hat beim Comeback von Timo Boll den deutschen Meistertitel im Tischtennis verteidigt. Im TTBL-Finale am Sonntag (09.07.2023) gewannen beim Heimspiel in Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken TT 3:1. In der Neuauflage des Vorjahresfinals gelang Düsseldorf damit die Titelverteidigung.

Boll verliert bei Comeback

Das Team um Boll, Anton Källberg und Dang Qiu entschieden das Finale in den vier Einzeln und vor dem abschließend angesetzten Doppel. Ausgerechnet Boll, der wegen einer Schulterverletzung zuletzt bei den Europaspielen nicht zum Einsatz kam, verlor dabei sein Einzel. Gegen Takuya Jin musste sich EM-Rekordchampion Boll 1:3 (6:11, 11:8, 9:11, 9:11) geschlagen geben.

Am Ende durfte der 42-Jährige nach mehr als viermonatiger Zwangspause aber trotzdem über seinen 13. Meistertitel jubeln.

Källberg dreht 0:2 gegen Franziska

Den Sieg für Düsseldorf machten Anton Källberg und Dang Qiu perfekt. Källberg besiegte Patrick Franziska 3:2 und Darko Jorgic 3:0, Qiu rang Jorgic 3:1 nieder. Gleich im Auftakt-Duell Källberg gegen Franziska ging es hochspannend zu: Franziska führte nach zwei 11:7-Sätzen bereits 2:0, doch der Schwede Källberg drehte die Partie mit 11:9, 11:6 und einem packenden 12:10 im fünften Satz noch.

33. deutsche Meisterschaft für Düsseldorf

Für Düsseldorf ist es der dritte DM-Titel in Serie und der 33. insgesamt. Boll ist mit 13 nationalen Titeln alleiniger Rekordhalter. Zudem feierte der Ausnahme-Tischtennisspieler bisher acht Champions-League- und zehn Pokalsiege.