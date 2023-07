Die Finals 2023 Tertsch krönt sich zur deutschen Triathlon-Meisterin Stand: 09.07.2023 11:12 Uhr

Schwimmen, Radfahren und Laufen: Lisa Tertsch hat die Strapazen des Triathlons in Düsseldorf am besten gemeistert und sich die Goldmedaille geschnappt.

Von Raphael Crass

Lisa Tertsch ist die neue Deutsche Meisterin im Triathlon. Bei der Entscheidung am Sonntag (09.07.2023) verwies sie mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt Selina Klamt und Marlene Gomez-Göggel auf die Plätze. So konnte sie sich nach dem Erfolg im Mixed-Wettbewerb am Freitag den zweiten Titel bei den Finals 2023 sichern.

" Viel mehr kann man sich nicht wünschen. Das war echt cool ", sagte sie am Sportschau-Mikrofon. Sie habe sich trotz der 29 Grad im Schatten die Kräfte gut aufgespart und hatte deswegen am Ende noch die meisten Körner. " Man wusste, dass es heiß wird. Wenn man zu früh, zu hart geht, tut es immer weh am Ende. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und deswegen vorgebaut. "

Lindemann verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf Start

Vor dem Start gab es schon eine für das Rennen wichtige Entscheidung. Laura Lindemann musste ihren Start zurückziehen, sie hatte sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Damit war eine der großen Favoritinnen nicht mehr in der 68-köpfigen Startliste vertreten. Das hatte natürlich auch Einfluss auf die Taktik der anderen.

Schon beim Schwimmen über die 750 Meter lange Strecke im Düsseldorfer Medienhafen zog sich das Feld in die Länge, ganz vorne ging Lena Meißner nach etwas mehr als neun Minuten als erste aus dem Wasser, rutschte aber kurz aus und so zog Anabel Knoll auf dem Weg zur Wechselzone an ihr vorbei. Dritte mit knapp fünf Sekunden Rückstand war Lisa Tertsch.

Zehnköpfige Spitzengruppe bildet sich

Auf dem Rad bildeten Meißner, Tertsch und Annika Koch vom TV Buschhütten zu Beginn der 20 Kilometer die Spitzengruppe. Die drei Teamkolleginnen bestimmten vorne im Kreisel das Tempo und hielten die Kontrahentinnen zunächst auf Distanz. Die siebenköpfige Verfolgergruppe um Knoll konnten sich aber Stück für Stück heranarbeiten und schloss schließlich kurz vor dem Ende der zweiten von drei Runden auf. Die nächsten Fahrerinnen folgten bereits mit anderthalb Minuten Rückstand.

Beim Wechsel in die Laufschuhe waren noch neuen Athletinnen vorne vertreten, Nina Eim zog sich wegen Fußproblemen aus dem Wettkampf zurück. Die Spitzengruppe riss bereits zum Beginn der abschließenden fünf Kilometer auseinander. Aus neun Athletinnen wurden fünf, Tertsch und Koch machten vorne das Tempo, es konnten noch Tanja Neubert, Selina Klamt und Marlene Gomez-Göggel folgen.

Auf der Schlussrunde mussten Neubert und Koch reißen lassen. Auch Gomez-Göggel fiel nun als Drittplatzierte ein Stück zurück, während vorne Tertsch und Klamt noch einmal das Tempo erhöhten. Im Schlusssprint zog Tertsch schließlich davon und sicherte sich den Meistertitel.