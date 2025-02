Mission: Heimrennen gewinnen Weltmeister Patrick Lange startet beim Ironman Frankfurt Stand: 19.02.2025 13:10 Uhr

Der Weltmeister gibt sich die Ehre: Triathlet Patrick Lange wird auch in diesem Jahr beim Ironman Frankfurt an den Start gehen. Vielleicht klappt es ja 2025 mit dem lang ersehnten Heimsieg des Nordhessen.

Auf dem Weg zur Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza macht der dreimalige Hawaii-Champion Patrick Lange auch Station bei seinem Heimrennen. Der 38 Jahre alte Triathlon-Profi wird beim Ironman Frankfurt am 29. Juni (live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de) über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an den Start gehen.

Das kündigte der Nordhesse am Mittwoch in den sozialen Medien an. Gewinnen konnte der in Bad Wildungen geborene Lange sein Heimrennen noch nie. "Ich werde versuchen, bei meinem Heimrennen die beste Version meiner selbst zu sein", sagte Lange bei Instagram.

WM in Nizza – und in Marbella?

Zuvor will er am 26. April beim Ironman Texas antreten, den er schon zweimal gewinnen konnte. Saisonhöhepunkt wird die WM in Nizza Mitte September sein. Dort hatte er 2023 den zweiten Platz belegt.

Die Männer sind in diesem Jahr wieder an der südfranzösischen Küste dran, das WM-Rennen der Frauen findet in Hawaii statt. Lange plant zum Jahresabschluss auch noch seine Teilnahme an der WM über die halbe Ironman-Distanz, die am 9. November im spanischen Marbella stattfindet.