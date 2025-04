Triathlon Patrick Lange sagt Start beim Triathlon in Texas ab Stand: 19.04.2025 11:20 Uhr

Patrick Lange tritt kürzer: Der Bad Wildunger wird beim Langdistanz-Rennen in Texas nicht an den Start gehen - auch, um bei den Jahreshöhepunkten fit zu sein.

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat seinen Start beim Langdistanz-Rennen in Texas am 26. April abgesagt. Nach seinem Saisondebüt Anfang April hatte der 38 Jahre alte Triathlon-Star mit Bein-Problemen zu kämpfen und will nun auf dem Weg zu den Jahreshöhepunkte keine schwerere Verletzung riskieren.

Heimrennen in Frankfurt am 29. Juni

"Nachdem ich mehr als drei Wochen lang Schmerzen im Bein hatte und kaum Lauftraining absolvieren konnte, hat ein Besuch im MRT eine Entzündung in der Adduktorensehne ergeben. Das Risiko, dass sich daraus ein langfristiges Problem entwickelt, ist einfach zu hoch", sagte der Bad Wildunger. "Es ist eine schwierige Entscheidung, aber die richtige. Gesundheit geht vor, auch oder vielleicht sogar gerade im Profisport."

Bei seinem ersten ersten Saisonrennen im kalifornischen Oceanside war Lange über die Halbdistanz nach Schwierigkeiten im kalten Wasser nicht über Platz 17 hinausgekommen. Im Laufe der Saison steht für Lange unter anderem erneut sein Heimrennen in Frankfurt am 29. Juni auf dem Plan, dort konnte er in seiner Karriere noch nie gewinnen. Die Ironman-WM der Männer findet am 14. September in Nizza statt.