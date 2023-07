Triathlon TV Buschhütten in der Mixed-Staffel nicht zu schlagen Stand: 07.07.2023 21:00 Uhr

Dritter Sieg in der dritten Meisterschafts-Mixed-Staffel im Triathlon: Der TV Buschhütten hat auch bei den Finals 2023 Gold abgeräumt.

Das Ejot Team TV Buschhütten hat den Triathlon-Hattrick perfekt gemacht. Bei den Finals 2023 schwamm, fuhr und lief das Quartett aus Nordrhein-Westfalen am Freitag (07.07.2023) überlegen zu Gold in der Mixed-Staffel.

Silber nach Witten, Bronze nach Berlin

Jonas Schomburg, Tanja Neubert, Johannes Vogel und Schlussstarterin Lisa Terscht brauchten insgesamt 1:18,06 Stunden. Das Team Buschhütten war damit 1:36 Minuten schneller als das Team Triathlon One Witten und 1:56 Minuten schneller als das Team Berlin.

"Super Format für die Zuschauer"

Das Team Buschhütten hatte die Mixed-Staffel bereits 2021 und 2022 gewonnen und war als Favorit an den Start gegangen. "Es ist ein gewisser Druck, den man da hat" , sagte Vogel zur Favoritenrolle in der Sportschau. "Aber ich bin ziemlich froh, dass es so geklappt hat. Das motiviert, wenn man so ein gutes Team am Start hat." Schomburg lobte das Format des im Vergleich zur Olympischen Distanz deutlich verkürzten Rennens: "Ich glaube, das ist ein super Format für die Zuschauer. Das ist ziemlich spannend und knackig und hat auch den Athleten viel Spaß gemacht."