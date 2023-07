Die Finals 2023 Düsseldorf wiederholt Vorjahrestriumph in 3x3-Basketball Stand: 09.07.2023 14:35 Uhr

Die Champions von 2022 haben wieder zugeschlagen: Die 3x3-Basketballer von Düsseldorf LFDY sind wieder Deutscher Meister.

Von Raphael Crass

Die 3x3-Basketballer von Düsseldorf LFDY sind wieder Deutscher Meister. Beim Heim-Turnier im Rahmen der Finals 2023 war das Team um Alan Boger, Leon Fertig, Niklas Geske und Bastian Landgraf zu dominant und konnte ohne größere Probleme seinen Titel verteidigen. Das war am Tag zuvor bereits den Düsseldorfer Frauen gelungen.

Rang zwei ging an Hannover mit Denzel Agyeman, Sidi Beikame, Fabian Giessmann und Joshua Günther, die sich im Finale stark zurückkämpften, aber trotzdem den Kürzeren zogen. Bronze holte das Aachener Team DER STAMM, welches mit einem Bundesliga-Profi angetreten war.

Halbfinale mit Endspiel-Charakter

Das erste Halbfinale zwischen Düsseldorf und DER STAMM aus Aachen war für viele so etwas wie das vorweggenommene Finale. Der Titelverteidiger, der mit Landgraf und Geske zwei etablierte 3x3-Nationalspieler in seinen Reihen hat, traf auf den Sieger von 2021, in dem mit Kostja Mushidi vom Syntainics MBC einiges an BBL-Power steckte. Düsseldorf konnte sich eine schnelle 5:1-Führung erarbeiten, nach knapp drei Minuten war DER STAMM aber wieder dran (7:6). In der Folge setzte sich Düsseldorf Punkt um Punkt ab und holte schließlich einen dominanten 21:19-Sieg, indem Geske mit elf Punkten der überragende Akteur war.

In der zweiten Vorschlussrunde trafen Team Klutsh und Hannover aufeinander. Diese Partie war bis zum Ende heiß umkämpft. Nach dem 19:19 durch Philip Hecker für Team Klutsh knapp 80 Sekunden vor dem Ende der zehnminütigen Spielzeit fackelte Fabian Giessmann nicht lange und warf sein Team direkt nach dem Rauspassen des Balles mit einem Zwei-Punkt-Versuch ins Finale.

DER STAMM dominiert Bronze-Match

Auch das kleine Finale war in den Anfangsminuten hart umkämpft, jeder Punkt war hart erarbeitet. Es ging mit viel Körperlichkeit zur Sache. Nach einem kleinen Scharmützel und einem Timeout beim Stand von 8:7 für DER STAMM verlor Team Klutsh etwas den Faden, die Würfe wollten einfach nicht fallen. Die Aachener setzen sich in der Folge auf neun Punkte ab (18:9). Diesen Vorsprung gab DER STAMM nicht mehr ab und konnte sich nach dem 18:12 über die Bronzemedaille freuen.

Düsseldorf mit Raketenstart im Finale

Im Endspiel war Düsseldorf, ähnlich wie im Halbfinale, von Beginn an hellwach und dominierte das Geschehen. Schnell stand es 6:1, nach vier Minuten war der Vorsprung auf 11:4 ausgebaut. Hannover hatte mit dem hohen Tempo so seine Probleme, vor allem Alan Boger bekamen sie einfach nicht gestoppt. Ein Timeout vier Minuten vor dem Ende nutzen die Youngster aus Niedersachen, um sich noch einmal zu besprechen und plötzlich lief es deutlich besser. Sie konnten der Rückstand Stück für Stück verkleinern und waren 100 Sekunden vor dem Ende wieder auf einen Zähler ran (16:17). Beide Teams schienen nun etwas nervös zu werden und leisteten sich einige Fehler. Düsseldorf fand aber schneller wieder seinen Fokus und kam durch einen Korbleger aus der Drehung von Leon Fertig zur Titelverteidigung.

Was unterscheidet 3x3 vom normalen Basketball?

Wie der Name schon sagt, stehen sich pro Team drei Spieler gegenüber und nicht fünf. Zudem wird auf lediglich einen Korb gespielt. Dadurch ist das Spiel deutlich dynamischer. Ein Korb innerhalb des Perimeters bringt einen Punkt, von draußen gibt es zwei Punkte. Nach einem erfolgreichen Korb muss die gegnerische Mannschaft den Ball zunächst über die Zwei-Punkt-Linie spielen, bevor sie den nächsten Angriff starten darf. Pro Angriff stehen dabei lediglich zwölf statt 24 Sekunden zur Verfügung. Es gewinnt das Team, welches nach zehn Minuten die meisten oder als erstes 21 Punkte hat.