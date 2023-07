Die Finals 2023 210.000 Fans - Die Finals wecken Olympia-Träume Stand: 09.07.2023 21:26 Uhr

Die Finals bleiben eine Erfolgsgeschichte: Die vierte Auflage der Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel und Berlin lockte rund 210.000 Fans an die Wettkampfstätten - die Veranstalter zeigen sich begeistert, der DOSB-Chef träumt von Olympia.

"Die hochgesteckten Erwartungen wurden mehr als übertroffen" hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Zuschauerzahl des Vorjahres (220.000) wurde annähernd wieder erreicht, damals hatten die Leichtathletik-Wettbewerbe allerdings im mehr als 70 000 Zuschauer fassenden Berliner Olympiastadion stattgefunden. Die Kapazität im Auestadion von Kassel lag dagegen bei 13.000 Besuchern.

"Die bisher schönste Deutsche Meisterschaft"

Stabhochspung-Meister Bo Kanda Lita Baehre feierte die Titelkämpfe vor allem dank der Nähe zu den Zuschauern: "Das war für mich die bisher schönste Deutsche Meisterschaft. Schließlich lebe ich in Düsseldorf. Ich habe die Stimmung hier aufgesogen. Es war unheimlich cool, dass so viele Leute da waren“ , sagte er nach seinem Wettkampf am Rheinufer.

Im Binnenhafen von Duisburg war die Stimmung ebenfalls euphorisch:. "Wahnsinn, das war einfach Wahnsinn! Ich dachte nach dem Vorlauf erst, dass das nichts wird, aber dann hat mich das Publikum einfach nach vorne gepeitscht“ , sagte beispielsweise Para-Kanutin Felicia Laberer.

Weikert denkt weiter - an Olympische Spiele

DOSB-Präsident Thomas Weikert zog im Sportschau-Interview ebenfalls ein positives Fazit: "Es kommt alles bei den Fans an, die Finals zeigen, dass Veranstaltungen mit vielen Sportarten in Deutschland salonfähig sind. Das kann man so nur fortsetzen und hoffen, dass wir dann auch bald mal wieder noch größere Sportveranstalungen wie Olympische und Paralympische Spiele bei uns im Land haben. Aber das alles klären wir zunächst mal mit den Menschen in unserem Land, mit der Wirtschaft - und eine große Rolle spielt immer die Nachhalttigkeit."

Insgesamt wurden 159 Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. ARD und ZDF übertrugen das Multi-Sportevent mehr als 25 Stunden live im Fernsehen und mehr als 70 Stunden im Stream in den Mediatheken.

An Rhein und Ruhr feierten die Besucher bei Kaiserwetter auch die "Exoten" in rasanten BMX-Wettbewerben, auf dem Wasser im Kanu-Polo, beim Stand-up-Paddling oder an der Kletterwand. Auch ein drohendes Gewitter am Sonntag tat der Stimmung keinen Abbruch, die Organisatoren reagierten und strafften den Zeitplan.

Nächste Auflage erst in zwei Jahren

Nächster Austragungsort für "Die Finals“ ist vom 31. Juli bis 3. August 2025 die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Aufgrund der Olympischen Sommerspiele in Paris und kurzfristigen Terminverschiebung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom hielten die Veranstalter eine Austragung in 2024 für unmöglich.

"In Dresden werden die Finals 2025 bei ihrer dann fünften Auflage weiterwachsen. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden, den Spitzensportverbänden sowie ARD und ZDF werden wir das Multi-Sportevent weiterentwickeln“ , verspricht Geschäftsführer Hagen Boßdorf.