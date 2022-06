Schwimmen am Sonntag Elendt und Gose mit Ausrufezeichen Stand: 26.06.2022 19:05 Uhr

Vor kurzem noch bei der Schwimm-WM in Budapest, jetzt deutsche Meisterinnen. Anna Elendt und Isabel Gose haben bei den Finals Ausrufezeichen gesetzt.

Elendt holte über 200 Meter Brust in 2.27,28 Minuten den Titel vor Bente Fischer und Nele Schulze. Sie war erst in der Nacht zuvor von der WM in Budapest zurückgekehrt, wo sie über 100 Meter Brust Silber gewonnen hatte.

Isabel Gose deklassierte über 800 Meter Freistil in 8.28.36 die Konkurrenz. Auch sie war zuletzt noch in Budapest im Wasser. "Das steckt in den Knochen. Ich wäre gerne schneller geschwommen, bin aber ganz zufrieden", sagte sie im ZDF. Leonie Märtens holte Silber, Bronze ging an Celine Rieder.

13-jährige Alina Baievych Dritte bei Brockhaus-Sieg

Deutsche Meisterin über 200 Meter Schmetterling wurde Marie Brockhaus in 2:13,86 Minuten. Für Furore sorgte dabei auch die erst 13-jährige Alina Baievych. Sie wurde wurde Dritte.

Julia Mrozinski holte sich in 55,49 Sekunden den Titel über 100 Meter Freistil vor Nele Schulze und Lisa Höpink.

Titel für Schwarz, Miroslaw und Zobel

Bei den Männern konnte Sven Schwarz über 400 Meter Freistil in 3.47,07 Minuten den Titel einheimsen. Er landete am Ende vor Henning Mühlleitner und Mahmoud Ahmed.

Über die 100 Meter Freistil schlug Rafael Miroslaw (48,57 Sekunden) als Erster an – vor Timo Sorgius und Sebastian Pierre-Louis.

Marius Zobel gewann in 2.02.15 Minuten das Rennen über 200 Meter Lagen. Jeremias Pock freute sich über Silber, Ramon Klenz über Bronze.

Imoudu, Selin, Armsbruster und Riedemann auf den Kurzstrecken vorne

Auf den Kurzstrecken durften sich Melvin Imoudu (50 Meter Brust), Artem Selin (50 Meter Freistil) und Luca Nik Armsbruster (50 Meter Schmetterling) über deutsche Meistertitel freuen. Bei den Frauen gewann Laura Riedemann über 50 Meter Rücken.

