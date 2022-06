Schwimm-Finals Schwimmen - Sarah Wellbrock siegt über 1500 m Freistil Stand: 23.06.2022 18:18 Uhr

Freistilschwimmerin Sarah Wellbrock hat souverän den deutschen Meistertitel über 1500 Meter errungen. Auf die Plätze kamen Fabienne Wenske und Julia Barth.

Freistilschwimmerin Sarah Wellbrock hat wie erwartet mit großem Vorsprung und in einer Zeit deutlich unter ihrem Leistungsvermögen den deutschen Meistertitel über 1500 Meter gewonnen. Die 28-Jährige schlug am Donnerstag nach 16:29,25 Minuten an und siegte damit vor Fabienne Wenske und Julia Barth.

Spitzenschwimmerin Sarah Wellbrock, die vor ihrer Hochzeit mit Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock unter ihrem Mädchennamen Köhler gestartet war, war am Donnerstag (23.06.22) in Berlin die mit Abstand bekannteste Teilnehmerin.

Ihr Ehemann und die besten anderen deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer nehmen derzeit an den Weltmeisterschaften in Budapest teil. Sarah Wellbrock verzichtet wegen ihres Jura-Studiums in diesem Jahr auf die großen Saisonhöhepunkte. Sie hält in 15:42,91 Minuten den deutschen Rekord auf der Strecke.