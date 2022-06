Moderner Fünfkampf am Sonntag Dogue läuft Führung ins Ziel Stand: 26.06.2022 16:01 Uhr

Marvin Dogue ist neuer Deutscher Meister im Modernen Fünfkampf. Als Führender in den Laser-Run gegangen, gab er die Führung nicht mehr ab.

Dogue ging als Führender am Sonntag (26.06.2022) in den abschließenden Laser-Run. Bereits nach dem Fechten, der ersten Disziplin, hatte er in Führung gelegen und ließ sich diese nicht mehr aus der Hand nehmen. Hinter Dogue, der 1.241 Punkte wurde Pele Uibel mit 1219 Zählern Zweiter. Marc Spletzer wurde Dritter.