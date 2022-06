Moderner Fünfkampf am Samstag Rebecca Langrehr neue deutsche Meisterin Stand: 25.06.2022 20:37 Uhr

Rebecca Langrehr heißt die neue deutsche Meisterin im Modernen Fünfkampf - der bei den Finals 2022 allerdings ein Vierkampf war.

Bei den deutschen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung fehlte die Disziplin Reiten nach den Diskussionen um die Olympia-Entscheidung mit Annika Schleu in Tokio 2020. Das Teilnehmerfeld im Modernen Fünfkampf bei den Finals 2022 maß sich daher im Fechten, Schwimmen und dem Laserrun aus Schießen und Laufen.

Im Fechten und Schießen hatte sich die Deutsche Anna Matthes am besten präsentiert. Vor allem im Fechten blieb Favoritin Langrehr hinter ihren Erwartungen zurück. Vor dem abschließenden Laserrun mussten die Fünfkämpferinnen dann allerdings Geduld beweisen: Aufgrund einer Unwetterwarnung in Berlin verzögerte sich der Start um etwa eine Stunde.

Langrehr als Topfavoritin in Laserrun gestartet

Anna Matthes war nach den ersten beiden Disziplinen 19 Sekunden vor der Konkurrenz in den Laserrun gestartet gestartet. Topfavoritin Rebecca Langrehr startete 29 Sekunden nach der Landsfrau auf Platz sieben. Vier Schießeinlagen und 3.000 Meter über fünf Runden waren zu absolvieren. Und diese Schießeinlagen wurden Anna Matthes zum Verhängnis - immer wieder leuchteten rote Punkte für Fehlschüsse auf, sodass sie viel Zeit verlor und Rebecca Langrehr ziehen lassen musste.

Die Topfavoritin auf den deutschen Meistertitel zeigte sich am Schießstand ebenfalls nicht fehlerfrei, kam aber deutlich besser durch. Am Ende ging der Tagessieg an die Italienerin Andrea Frezza, deutsche Meisterin aber ist Rebecca Langrehr, die als Dritte, aber erste Deutsche über die Ziellinie kam. Silber gewann Esther Fernandez Donda, Bronze sicherte sich Julie Walser.